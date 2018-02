Spara su passanti da una moto | 4 feriti a Pisa Fermato il ricercato

Pisa - motociclista Spara sui passanti per un rimprovero/ Ultime notizie - 5 feriti : ricercato - il suo identikit : Pisa , motociclista spara sui passanti : ne ferisce cinque prima di fuggire, dopo essere stato rimproverato per le sue scorribande. ricercato da polizia e carabinieri.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:23:00 GMT)

Pisa - i passanti lo rimproverano. Motociclista Spara sulla gente nel quartiere Cep. Tre feriti : Tre persone sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, dai colpi di pistola sparati da un Motociclista nel quartiere del Cep, a Pisa. Secondo quando appreso, il Motociclista stava effettuando alcune scorribande per le strade del quartiere e sarebbe stato rimproverato dai passanti. Per reazione avrebbe esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro prima di allontanarsi. Poco dopo è tornato con un’altra arma a ha fatto ...