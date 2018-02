Sony potrebbe permettere presto di cambiare il PlayStation Network ID

La famiglia Sony Xperia Z5 potrebbe non ricevere le patch per Spectre e Meltdown : Stando ad un tweet di Sony, il Sony Xperia Z5 Premium non dovrebbe ricevere un update di sicurezza con le patch per Meltdown e Spectre. Ecco tutti i dettagli L'articolo La famiglia Sony Xperia Z5 potrebbe non ricevere le patch per Spectre e Meltdown è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il nuovo flagship Sony Xperia (XZ Pro?) potrebbe avere un prezzo più umano : Sony potrebbe commercializzare il prossimo flagship a un prezzo più basso rispetto a quanto siamo (purtroppo) abituati a vedere di recente. Il top di gamma (Sony Xperia XZ Pro?) potrebbe essere presentato al prossimo MWC 2018 di Barcellona, che si terrà alla fine di febbraio.

Il primo smartphone con schermo OLED 4K potrebbe essere un Sony Xperia : Sony potrebbe non limitarsi a lanciare un top di gamma Xperia con schermo OLED, facendo un passo ulteriore grazie ad un pannello con risoluzione 4K: si tratterebbe del primo smartphone a poter vantare questa caratteristica. Ecco tutti i dettagli al momento disponibili

Xperia XZ Pro potrebbe essere il nome del nuovo flagship Sony atteso al MWC 2018 : Da una foto leaked emerge il nome probabile del nuovo flagship Sony, Xperia XZ PRO: trapelano inoltre varie caratteristiche e una probabile scheda tecnica.

Sony Xperia XA2 Ultra potrebbe montare una doppia fotocamera anteriore : Compaiono due nuove foto leaked che ritraggono quello che dovrebbe essere il nuovo Sony Xperia XA2 Ultra, device che dovrebbe avere due fotocamere anteriori.

Il prossimo flagship di Sony potrebbe avere display OLED 4K HDR - Snapdragon 845 e dual camera : Il prossimo flagship di Sony, presunto Xperia XZ Pro, avrebbe specifiche eccezionali secondo alcuni screenshot leaked, saranno vere?

Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra : Nuove indiscrezioni suggeriscono che il Sony noto con il model number H4233 potrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno come Xperia XA2 Ultra.

Sony potrebbe dotare gli Xperia del 2018 dell'OIS : Gli smartphone Sony Xperia del 2018 potrebbero finalmente vantare una fotocamera con stabilizzatore ottico di immagine. Ecco tutti i dettagli