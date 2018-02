Sono iniziate le Olimpiadi invernali 2018

Sono iniziate le Olimpiadi invernali. Curiosità dalla cerimonia di apertura : Colori, facce, selfie, per quello che rimane uno degli eventi più seguiti al mondo. Ci Sono i bermudiani, ovviamente in calzoncini. Gli atleti di Tonga, guidati da un ragazzo a petto nudo, nonostante ...

Le pulizie di primavera Sono iniziate : Attività generale molto di brevissimo termine, di trading, incurante dei fondamentali e della politica/geopolitica, ad inseguire le aspettative di politica monetaria. Quindi scenari invariati, ora ...

Le riprese per il film sul Detective Pikachu Sono iniziate : Dopo l'annuncio ufficiale del progetto, risalente al 2016, oggi Legendary Pictures e Universal Pictures annunciano che le riprese per il film su Detective Pikachu sono finalmente iniziate.Come riporta Nintendoeverything, Ryan Reynolds sarà la voce di Pikachu mentre tra gli altri attori saranno inclusi Ken Watanabe (Godzilla), Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) e Kathryn Newton (Three Billboard Outside Ebbing, Missouri). Rob ...

A New York Sono proprio iniziate le feste di Natale : Con la tradizionale accensione dell'albero di Natale del Rockfeller Center, un rito iniziato 85 anni fa The post A New York sono proprio iniziate le feste di Natale appeared first on Il Post.