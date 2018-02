Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza del singolo maschile. Gli orari delle prime due manche : Si comincia a fare sul serio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cerimonia d’apertura, le gare entrano nel vivo. È così per lo Slittino: domani comincerà la gara del singolo maschile, con le prime due delle quattro manche previste. Una novità, perché mai nel corso di questa stagione si è corso su quattro discese, aspetto che mette ancor più pepe ad una gara che promette spettacolo ed equilibrio. I due favoriti della ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la griglia di partenza del singolo maschile. Dominik Fischnaller ci crede! : In una gara come quella delle Olimpiadi, le prove libere assumono un’importanza vitale nello Slittino, oltretutto trattandosi di una pista poco frequentata come quella di PyeongChang 2018 (qui si gareggiò una sola volta in Coppa del Mondo nella passata stagione). Va detto che le sei discese di allenamento sono state effettuate quasi sempre ad orari differenti da quelli serali in cui si svolgeranno le quattro manche che assegneranno le ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di sabato 10 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda lo Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Si parte subito forte, con lo Slittino singolo uomini e con tre italiani al via. Le prime due manche si correranno nel tardo pomeriggio odierno coreano, per cui in Italia le ostilità prenderanno il via alle ore 11.10 con la prima manche, mentre la seconda sarà disputata immediatamente dopo. La gara si concluderà nella giornata di domani con le ultime ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller è il tuo momento! : Qualche problema fisico nelle ultime settimane e delle prove non andate proprio al massimo: ora si annulla tutto, da domani si pensa solo alla gara. E’ arrivato il primo momento fondamentale per l’Olimpiade Invernale di PyeongChang per l’Italia: la selezione tricolore schiera uno dei suoi assi, Dominik Fischnaller. Si inizia infatti domani con la gara di Slittino singolo al maschile: in programma le prime due run nella ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : inizia il singolo maschile. Tutti contro Felix Loch - l’Italia ci prova : Sabato 10 febbraio: comincia il sogno olimpico per quanto riguarda lo Slittino singolo maschile. Sul ghiaccio di PyeongChang vanno in scena, nella prima vera giornata a Cinque Cerchi, le prime due discese: metà gara sull’Alpensia Sliding Centre (le medaglie si assegneranno infatti il giorno successivo, con le due restanti e decisive manche). Tantissime indicazioni sono giunte dalle molte giornate di prove che si sono svolte sul catino ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Serviranno manche perfette per le medaglie”; Kevin Fischnaller : “Mi piace molto questo tracciato” : Sabato 10 febbraio, all’Olympic Sliding Centre di Alpensia, sarà il giorno in cui gli atleti dello Slittino artificiale si contenderanno le medaglie olimpiche. A pensare in grande ci sono anche i nostri due Fischnaller, in evidenza nel corso delle prove di allenamento ufficiali sulla pista coreana. Dominik, che sul tracciato asiatico si impose l’anno passato in Coppa del mondo, è reduce da dieci giorni di stop a causa di un dolore ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domina Roman Repilov nelle ultime due prove libere - Dominik e Kevin Fischnaller grandi protagonisti : Le ultime due prove libere dello Slittino maschile valide per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang hanno sorriso all’Atleta Olimpico Russo Roman Repilov che nel quinto e sesto allenamento ufficiale è stato il più veloce con i tempi di 47″797 e 47″954 mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato coreano. C’è però da essere soddisfatti in casa Italia visto che Dominik e Kevin Fischnaller hanno ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello Slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vola già nelle prove libere. Molto bene Andrea Voetter : Ancora Germania protagonista nelle prove libere dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). La tedesca Natalie Geisenberger, vincitrice due medaglie d’oro nella precedente edizione di Sochi (Russia), ha confermato la propria leadership dominano la scena nelle due run del Gruppo B in cui era stata inserita, facendo segnare il nuovo primato della pista di 46″514 (run 1 gruppo B), migliorando il precedente ...