Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di sabato 10 febbraio e gli

oasport

: PRIMA GIORNATA GIA' IMPORTANTISSIMA! Slittino e short track si giocano tantissimo, Dorothea Wierer e Lisa... - OA_Sport : PRIMA GIORNATA GIA' IMPORTANTISSIMA! Slittino e short track si giocano tantissimo, Dorothea Wierer e Lisa... - OA_Sport : #slittino Dominik Fischnaller, siamo tutti con te! Questo è il tuo momento, bisogna volare alle Olimpiadi.... - hugmebutch : Come sempre, anche quest'anno guarderò le olimpiadi solo per: -Curling -Skeleton -Bob -Slittino -Snowboard #PyeongChang2018 -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda loalledi. Si parte subito forte, con losingolo uomini e con tre italiani al via. Le prime due manche si correranno nel tardo pomeriggio odierno coreano, per cui in Italia le ostilità prenderanno il via alle ore 11.10 con la prima manche, mentre la seconda sarà disputata immediatamente dopo. La gara si concluderà nella giornata di domani con le ultime due prove che prenderanno il via dopo le ore 12.00 italiane. Le prime discese di prova hanno messo in mostra una pattuglia italiana in gran spolvero (clicca qui per la cronaca) con Dominik Fischnaller (clicca qui per l’analisi) come punta di diamante della nostra spedizione, ben coadiuvato dal cugino Kevin Fischnaller e da Emanuel Rieder. Vedremo se saranno confermate le previsioni per quanto riguarda i favoriti o ci potranno essere ...