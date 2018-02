Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller | “Serviranno manche

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domina Roman Repilov nelle ultime due prove libere - Dominik e Kevin Fischnaller grandi protagonisti : Le ultime due prove libere dello Slittino maschile valide per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang hanno sorriso all’Atleta Olimpico Russo Roman Repilov che nel quinto e sesto allenamento ufficiale è stato il più veloce con i tempi di 47″797 e 47″954 mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato coreano. C’è però da essere soddisfatti in casa Italia visto che Dominik e Kevin Fischnaller hanno ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello Slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello Slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello Slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello Slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello Slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello Slittino - iniziato il Team event del pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vola già nelle prove libere. Molto bene Andrea Voetter : Ancora Germania protagonista nelle prove libere dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud). La tedesca Natalie Geisenberger, vincitrice due medaglie d’oro nella precedente edizione di Sochi (Russia), ha confermato la propria leadership dominano la scena nelle due run del Gruppo B in cui era stata inserita, facendo segnare il nuovo primato della pista di 46″514 (run 1 gruppo B), migliorando il precedente ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : ruggito di Felix Loch nelle prove libere. Kevin Fischnaller velocissimo : Felix Loch ha tolto la maschera: il tedesco, nella terza e quarta sessione di prove libere, ha dimostrato di essere il grande favorito per l’oro nel singolo dello Slittino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Se la compagine teutonica, nella giornata di ieri, aveva offerto qualche difficoltà di adattamento al catino coreano, oggi la situazione è radicalmente mutata. Loch ha stampato il miglior tempo assoluto di giornata nel corso della ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Sabato si assegneranno i primi titoli per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, subito in pista lo Slittino: andiamo a scoprire quando gareggeranno Tutti gli italiani con gli orari di ognuno. SABATO 10 FEBBRAIO: 11.10 Slittino – Singolo, prima e seconda manche (maschile): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder DOMENICA 11 FEBBRAIO: 10.50 Slittino – Singolo (maschile), terza e quarta ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da urlo nelle prove libere! Fischnaller e Rieder in forma stellare - difficoltà tedesche - ok Austria : L’Italia ha incantato nelle prime prove libere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (oggi erano in programma le prime due discese sulle sei in totale che precedono la gara). Gli slittini azzurri sono letteralmente volati sul budello sudcoreano, catino che sembra essere particolarmente gradito ai ragazzi guidati dal Cannibale Armin Zoeggeler nei panni di CT. Il nostro micidiale terzetto ha infatti dominato la seconda discesa del ...

Slittino - Armin Zoeggeler : “Azzurri - alle Olimpiadi fate come me. Fischnaller sta bene - freddo estremo positivo. Le mie medaglie…” : Armin Zoeggeler è il CT dell’Italia di Slittino ed è pronto per guidare gli azzurri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il più forte di tutti i tempi, vincitore di sei medaglie consecutive ai Giochi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il Cannibale parla delle sue sensazioni alla prima Olimpiade da allenatore: “L’emozione c’è sempre, i Giochi sono un momento particolare. Ora bado più ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Ecco l’elenco ufficiale completo di tutti gli iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo Slittino. Gli atleti saranno 40 per quanto riguarda lo Slittino uomini, 30 nello Slittino donne, mentre nel doppio saranno al via 20 coppie. Ovviamente non è ancora deciso il parco dei partenti del team relay, dato che sarà deciso in base alle prestazioni delle tre gare previste. Gli atleti azzurri saranno tre nel singolo (Kevin ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dominik Fischnaller - ora o mai più : È giunto il momento più atteso nella vita di tanti sportivi, quello che può farti svoltare una intera carriera. Venerdì 9 febbraio a PyeongChang con la cerimonia di apertura scattano i Giochi Olimpici Invernali e dal giorno successivo inizieranno ad assentarsi le medaglie. Sin dal primo giorno di gare entrerà in scena una delle stelle azzurre di questi Giochi: Dominik Fischnaller, l’uomo punta della nazionale di Slittino. L’altoatesino vuole ...