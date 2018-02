Sito non sicuro su Chrome | cosa significa

Sito HTTP Segnalato Come Non Sicuro Da Chrome Da Luglio 2018 : Chrome, da Luglio tutti i siti HTTP saranno segnalati Come “non sicuri”. Da Luglio 2018 il tuo Sito internet dovrà necessariamente passare ad HTTPS Sito Non Sicuro Google Chrome Continua la battaglia di Google (e Chrome) contro i siti che non sono ancora passati alla protezione HTTPS. A quanto pare, infatti, a partire da Luglio Google […]

Hacker di AnonPlus sul Sito Salvini : 1.23 "AnonPlus combatte i soprusi,le iniquità,le corruzioni".Queste le parole comparse nella prima mezz'ora del 9 febbraio sul sito Internet del segretario della Lega Matteo Salvini, in corsa per le elezioni politiche di marzo con la coalizione di Centro Destra. Il gruppo di Hacker noto come AnonPlus, ha rivendicato l'incursione sostenendo di aver sottratto anche il contenuto delle chat di Telegram del segretario leghista. Una "prima tranche ...

Sito del Pd Firenze hackerato - il saccheggio non è dispiaciuto alla sinistra : Non è vero che la vicenda ha addolorato la sinistra del Paese. I vecchi “compagni”, ad esempio, quelli che continuavano a imprecare sull’impietoso calo del numero di tesserati, hanno addirittura esultato alla notizia degli elenchi degli iscritti pubblicati online dai pirati informatici. Insperatamente c’è tanta gente che ha pagato la quota, una buona nuova. L’incursione degli hacker sul Sito della sezione fiorentina del Partito democratico non ...

Larghe intese anti-hacker : Anonplus attacca il Sito del Pd Firenze - online il cellulare di Renzi che incassa la solidarietà M5s : Laddove l'attivismo dei movimenti sociali anti-establishment è in fase di stanca, quando impera il distacco soprattutto dei giovani dalla politica e dai partiti, ecco che spunta Anonymous. La rete internazionale di hacker fa il suo ingresso nella campagna elettorale italiana con Anonplus, che è il social network di Anonymous, nato nel 2011 dopo un primo tentativo finito male in 'Google+' (si erano registrati come 'Your Anon News' e ...

Twitter - hacker attaccano il Sito del Pd di Firenze. AnonPlus : “Ci sono i dati di Matteo Renzi” : AnonPlus, gruppo affiliato ad Anonymous, ha rivendicato su Twitter di aver messo online, con un link scaricabile, “la lista completa degli iscritti al Partito democratico di Firenze, con nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono e altri dati“. “Ci sono i dati di Matteo Renzi a altri”, scrivono gli hacker sul social network. Tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus @pdnetwork @Matteorenzi. Su Twitter gli hacker ...

LG V30 recenSito da DxOMark totalizza 82 punti : belle le foto ma i video non sono all’altezza : Il noto portale DxOMark ha finalmente recensito il comparto foto e video di LG V30. Il punteggio complessivo di 82 punti pone lo smartphone Android molto al di sotto dei top di gamma dello scorso 2017. Scorporando il punteggio, se le foto fanno complessivamente bene totalizzando 87 punti, i video risultano essere il tallone d'Achille del flagship di LG: 73 i punti complessivi che DxOMark gli ha assegnato. L'articolo LG V30 recensito da DxOMark ...

Calciomercato - ultimo giorno non stop su Sky : streaming dalle 10 alle 12 su Sito e app - tutti i live : Il primo appuntamento in diretta streaming è alle 10 dall'Hotel Melià, con due ore di approfondimento assieme a Fayna, Erika Calvani e Fabrizio Romano. Riepilogo e interazione social con l'hashtag #...

Proponiamo BUSINESS. Questo Sito meteo NON è più in VENDITA : In questa fase, un particolare interesse abbiamo per quelli di informazione generale, di scienza, di 'green', etc. Come editori, abbiamo acquisito un'elevata conoscenza delle dinamiche che ...

SALVATORE ESPOSito/ Video : "Il problema dei giovani non è la tv" (Superbrain) : Video, SALVATORE ESPOSITO, che sarà ospite a Superbrain, spiega per filo e per segno che Gomorra non influenza n modo negativo i giovani ragazzi. (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:54:00 GMT)

Baby gang - le risposte ai fan di Salvatore EspoSito - attore Gomorra. "Il problema non è la tv" : L'attore che interpreta Genny Savastano: "Se la famiglia è presente i giovani riconoscono il male"

"Tiziano Ferro se sei gay ti prego non cantare etero". Polemica per l'articolo sul Sito Rolling Stone : 'Se sei gay dunque, ti prego non cantare etero, perché le canzoni sono una cosa seria', questa è una delle frasi dell'articolo scritto da Tiziano Zarantonello per Rolling Stone che ha fatto più ...

Pd - EspoSito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non vedo il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...

Pd - EspoSito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...

Pavia : Grimoldi (Lega) - gravissimo che Sito incendio non fosse noto : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - "E' gravissimo che la Prefettura di Pavia dica che il capannone con i rifiuti andato a fuoco ieri notte a Corteolona non fosse censito tra i diversi impianti di stoccaggio del territorio provinciale. Questo significa che il territorio pavese non viene adeguatamente monit