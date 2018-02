Serie C | a Bisceglie bella risposta salentina | il numero dei tifosi del Lecce

Blastingnews

: ?? Serie C - 24^GIORNATA ?? Bisceglie ?? Lecce ? 20:45 ??60 DTT & 225 SKY ?? - tvdellosport : ?? Serie C - 24^GIORNATA ?? Bisceglie ?? Lecce ? 20:45 ??60 DTT & 225 SKY ?? - IFusirosanero : Bisceglie-Lecce a porte chiuse, anzi no: la Prefettura ci ripensa ma apre solo per i tifosi baresi - - BasketMarche : Serie B Nazionale: turno infrasettimanale, sconfitte San Severo e Recanati, bene Bisceglie e Campli - Serie B... -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Nel prossimo turno di #C sono previsti diversi incontri interessanti. Le attenzioni degli sportivi che seguono il Girone C sono soprattutto rivolte al big-match di Catania, dove i padroni di casa affronteranno un Cosenza in grande forma. Quella calabrese, attualmente, è una delle squadre più in forma dellaC, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 gare 3 vittorie e 2 pareggi. Il Catania provera' a vincere per continuare a tenere il passo delVIDEO, o per avvicinarsi ai salentini, qualora questi ultimi non dovessero riuscire a spuntarla nella gara di. Match importante tra Casertana e Trapani, con i campani che vorranno vincere dopo le ultime due gare in cui non sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio sconfitta con la Fidelis Andria e pareggio contro l'Akragas, ultima in classifica inC. Anche i siciliani hanno la ...