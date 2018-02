Serie A Bologna | per Romagnoli lavoro a parte

Serie A Bologna - fuori Destro. Orsolini per la svolta : Bologna - Donadoni è stato chiaro dopo l'incontro con la Fiorentina. Con il modulo 4-3-3 uno tra Destro e Palacio deve rimanere fuori dall'undici del Bologna . Un concetto che in questa settimana si ...

DIRETTA / Fortitudo Bologna Trieste (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A2) : DIRETTA Fortitudo Bologna Trieste: info streaming video e tv. Vero e proprio scontro al vertice quello che si accende al Pala Dozza: appena due le lunghezze tra di club in campo oggi. (Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 20:01:00 GMT)

Serie A Bologna - Romagnoli si presenta : «Qui per diventare grande» : Bologna - " Per la mia carriera Bologna è un grande passo". Simone Romagnoli si è presentato così in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. "Ho una grandissima occasione - ha dichiarato il difensore ...

Serie A - Romagnoli : «Bologna grande passo per la mia carriera» : BOLOGNA - Simone Romagnoli si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Bologna . Il difensore ex Carpi, arrivato dall'Empoli, ha dichiarato: "Per la mia carriera questo è un grande ...

Serie A Bologna - scomparso Bruno Pace. In rossoblù tra '60 e '70 : Bologna - Nella serata di ieri è scomparso all'età di 74 anni Bruno Pace , estroso attaccante esterno con 160 partite giocate con il Bologna a cavallo degli anni Sessanta e Settanta: è il 73' ...

Serie A2 Old Wild West girone Est - Domani il big match Fortitudo Bologna-Trieste : Media - Diretta televisiva su Sportitalia, radiofonica su radio Nettuno e streaming su LNP TV Pass. Differita TV venerdì 9 febbraio , ore 21,30, su TRC. QUI TRIESTE Eugenio Dalmasson , allenatore, - '...

Serie A - Bologna-Benevento - formazioni e news : In attacco Guilherme e Coda : Serie A, Bologna-Benevento, formazioni e news: In attacco Guilherme e Coda. Dopo la sosta invernale si ritorna a giocare in Serie A, The post Serie A, Bologna-Benevento, formazioni e news: In attacco Guilherme e Coda appeared first on CalcioBetter.com - news del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Video/ Bologna Fiorentina (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Bologna Fiorentina (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata del campionato di Serie A. Vincono i viola: decidono Veretout e Federico Chiesa(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va ...

Serie A Donadoni : «Bologna - aspetto ancora il salto di qualità» : BOLOGNA - "Non siamo stati bravissimi, va detto. Però non meritavamo assolutamente di perdere" . Roberto Donadoni , ai microfoni di Mediaset Premium, ha analizzato la sconfitta del Bologna contro la ...

Serie A : Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Al Dall'Ara due gol direttamente da calcio d'angolo , autogol di Mirante e Pulgar, , nella ripresa decide tutto Chiesa