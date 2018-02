SCUOLA Perché dire no all' amicizia virtuale tra prof e studenti?

SCUOLA/ Esame di Stato - perché la fisica perde sempre la partita? : Il quadro di riferimento della prova di fisica dell’Esame di Stato per i licei scientifici è molto chiaro, ma conseguire le competenze è una sfida "impossibile". BARBARA CHIERICHETTI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ Quelle materie che "bocciano" il pensiero centralista dell'Esame di Stato, di M. MontiMATERIE MATURITA' 2018/ Matematica allo scientifico, le trappole di un appuntamento fisso, di P.A. Patricelli

Perché il mondo della SCUOLA punirà il Pd. Perché - a sinistra - quel popolo - può trovare le sue ragioni : La prima questione, il contratto. Sono circa dieci anni che manca all'appello il rinnovo contrattuale, con annesse retribuzioni ferme per i lavoratori della scuola. Non sono i soli, ma in questo caso stiamo parlando di una categoria che è cardine di un'infrastruttura civile tra le più importanti del nostro paese -la scuola- con retribuzioni ben al di sotto della media europea.La verità indicibile è che il valore ...

SCUOLA - perché i compiti a casa fanno bene agli studenti : “Se si pensa che i compiti servano a insegnare l’ubbidienza, vuol dire che si tratta di una scelta ideologica raccapricciante […] Oggi i 500 docenti che aderiscono al gruppo compiti zero dimostrano che anche senza sperimentazioni, con la Scuola e l’orario di oggi, si ottengono ottimi risultati lavorando solo in classe”. Maurizio Parodi, autore del libro Basta compiti!, responsabile di una petizione che ha raccolto 30mila ...

Coltellate a SCUOLA - perché il dovere di punire è una virtù perduta : Su queste pagine Scotto Di Luzio ha affrontato con forza la questione della responsabilità dei minori, e al suo lucido intervento che implorava scoraggiato un cambiamento profondo della politica ...

SCUOLA decisiva il 4 marzo - ecco perché il governo ha fretta di chiudere il contratto : fretta di chiudere e di spazzare via con altrettanta fretta anticipazioni non confermate né smentite che hanno accresciuto l'ira, la rabbia e lo sconcerto di una fetta significativa di elettori. La fretta tardiva è del governo ormai in carica solo per gli affari correnti sul contratto dei dipendenti della Scuola.Il comparto forse decisivo per capire chi vincerà il 4 marzo, 960mila persone tra presidi, docenti e Ata. Le ...

Contratto SCUOLA 2018 ultime notizie : ecco perché la ‘proposta Aran è irricevibile’ : Continua la discussione sul travagliato rinnovo di Contratto del personale scolastico. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, parlando di proposta dell’Aran ‘irricevibile’. Il motivo di questa presa di posizione è giustificato dal fatto che gli aumenti proposti non sono in grado di colmare in misura adeguata l’enorme divario con […] L'articolo Contratto scuola 2018 ...

A SCUOLA con i capelli gelati - raccolti 60mila euro per il bimbo : 'A lui ne andranno solo mille'. Ecco perché : LEGGI ANCHE Cammina per 4 chilometri a -9 gradi per andare a scuola, la foto del bimbo di 10 anni con i capelli gelati fa il giro del mondo Centinaia di persone hanno fatto delle offerte per poter ...

Amici 17 : Simone e i 3 ballerini sospesi dalla SCUOLA? Ecco perchè : Nel corso dell'ultima puntata di ieri pomeriggio di Amici 17, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ci sono stati alcuni colpi di scena. In particolare, Maria De Filippi ha usato parole molto dure nei confronti di tutti gli allievi della scuola per alcuni comportamenti poco consoni tenuti dai ragazzi all'interno del residence che li ospita. Alla fine, 4 ragazzi sono stati sospesi e il resto della classe ha ricevuto la punizione ...

Il Tar riporta a SCUOLA bimbo di 4 anni sospeso perché non vaccinato : TORRE ANNUNZIATA - 'Considerato il pregiudizio di estrema gravità e urgenza perché il provvedimento impugnato dal dirigente scolastico impedisce al bambino la frequenza della scuola di infanzia, ...

Perché istruire un uomo quando puoi assumere un robot? La risposta è nella SCUOLA : “Il mondo si sta schiantando, giacché le speranze della gente si scontrano con un futuro in cui milioni di posti di lavoro saranno automatizzati”. Non sono le parole di un vecchio anarchico o di un neo-luddista, ma quelle del presidente della Banca mondiale, davanti all’assemblea plenaria di quella istituzione, lo scorso 12 ottobre. In origine, Jim Yong Kim non era un banchiere, ma medico e antropologo. E ha anche aggiunto: ...

M5S - Programma SCUOLA : ecco perché gli insegnanti voteranno Di Maio : ecco i punti salienti del Programma M5S sulla Scuola. Iniziano a trapelare le prime linee di intervento del movimento pentastellato su questo versante. Noi riteniamo, a ragion veduta, che il Programma sulla Scuola presentato oggi dal movimento di Grillo andrà sicuramente a genio a quasi tutti gli insegnanti. In questi ultimi anni molti di loro hanno […] L'articolo M5S, Programma Scuola: ecco perché gli insegnanti voteranno Di Maio proviene ...