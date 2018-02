Scuola | firmato il nuovo contratto | Snals e Gilda dicono no

Scuola - dopo nove anni firmato il contratto : aumenti da 80 a 110 euro : Interessa 1,2 milioni di lavoratori. Madia:' Giusto e doveroso'. Fronte sindacale spaccato in due - E' stato firmato all'Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e ...

Scuola - firmato contratto nazionale/ Rinnovo statali : le cifre degli aumenti stipendi per Ata e docenti : Contratti statali , firma comparto Scuola dopo 9 anni: aumenti stipendi ali da 85 euro al mese, l'accordo raggiunto nella notte tra Aran, Ministri Madia-Fedeli e i sindacati(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Scuola - firmato il nuovo contratto di lavoro : Il contratto del nuovo comparto Istruzione e Ricerca interessa 1,2 mln di dipendenti tra docenti, ricercatori, tecnici ed amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016. Il contratto è stato firmato dopo 10 anni di blocco.

Ultime statali 2018 - firmato contratto Scuola : stipendi - ecco le buste paga Video : E' arrivata la firma sul # contratto degli # statali della # scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola , dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un ...

Ultime statali 2018 - firmato contratto Scuola : stipendi - ecco le buste paga : E' arrivata la firma sul contratto degli statali della scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola , dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un milione ...

Scuola - firmato di notte il nuovo contratto nazionale Dopo 10 anni aumenti tra 80 e 110 euro : Il contratto del nuovo comparto Istruzione e Ricerca interessa 1,2 mln di dipendenti tra docenti, ricercatori, tecnici ed amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016. Il contratto è stato firmato Dopo 10 anni di blocco.

Scuola - firmato il contratto : aumenti fra 80 e 100 euro : A tutela degli studenti " e, viene da pensare, anche alla luce di recenti fatti di cronaca " sono previste misure disciplinari per gli insegnanti che usano in modo improprio i canali di comunicazione ...

Cosa prevede il nuovo contratto della Scuola firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola , università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. # contratto , firmato il rinnovo per # scuola , #Università ...

Cosa prevede il nuovo contratto della Scuola firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto, firmato il rinnovo per #scuola, #Università, #AFAM, #Ricerca. Coinvolti 1,2 mln di dipendenti. @valeriafedeli: "Soddisfatti per intesa. Valorizzare chi lavora nei settori della conoscenza è investimento sul futuro" — Miur Social ...