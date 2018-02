Scuola | dopo nove anni firmato il contratto | aumenti da 80 a 110 euro

Yaser eliminato ad Amici 17/ Video - il cantate deve abbandonare la Scuola dopo il no dei professori : Amici 17, anticipazioni e news: Alessandra Celentano commossa per la morte della grande Elisabetta Terabust; Rudy Zerbi si scaglia contro Luca Vismara, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:25:00 GMT)

BRESCIA - SI IMPICCA A 8 ANNI DOPO RIMPROVERO PER LA Scuola/ Ultime notizie - inchiesta scagiona i genitori : BRESCIA, sgridato dal papà per la SCUOLA si IMPICCA a 8 ANNI. Trovato nell'armadio con una sciarpa al collo, è deceduto nella notte. Una bravata finita in tragedia? Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:24:00 GMT)

Scuola - firmato di notte il nuovo contratto nazionale Dopo 10 anni aumenti tra 80 e 110 euro : Il contratto del nuovo comparto Istruzione e Ricerca interessa 1,2 mln di dipendenti tra docenti, ricercatori, tecnici ed amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l'accordo del 30 novembre 2016. Il contratto è stato firmato Dopo 10 anni di blocco.

Scuola - contratto dopo 9 anni Aumenti da 81 a 111 euro Rinviata la questione delle sanzioni : Gli Aumenti salariali previsti dal nuovo contratto della Scuola vanno da un minimo di 81 a un massimo di 111 euro, rendono noto fonti sindacali. Non ci sara' nessun aumento dell'orario di servizio. Quota parte del merito sara' utilizzata Segui su affaritaliani.it

Scuola - dopo 9 anni firmato il contratto : 8.47 firmato all'Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca che interessa un milione e 200.000 lavoratori tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con l'accordo del 30 novembre 2016:si va da minimo 80,40 a massimo 110,70 euro.Salvaguardato per le fasce retributive più basse il bonus fiscale di 80 euro.Il contratto è stato firmato ...

Trapani - 35 bambini intossicati a Scuola/ Buseto Palizzolo - malori dopo la mensa : colpiti anche militari : Trapani, 35 bambini intossicati a scuola: si sentono male dopo aver consumato il pasto in mensa, sindaco sospende il servizio. Casi di intossicazione tra militari.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Trentacinque bambini intossicati a Scuola dopo la mensa : indagano i Nas : Trentacinque scolari dell'Istituto comprensivo 'Pitrè Manzoni' di Buseto Palizzolo , Tp, sono rimasti intossicati dopo aver consumato pasti in mensa. I Nas dei carabinieri hanno già provveduto a ...

Orario flessibile - supporto psicologico e dopoScuola : così le aziende aiutano i genitori : Ogni anno il sito Glassdoor pubblica la classifica annuale Best Places to Work basata sui criteri di opportunità di carriera, compensi e benefici, cultura e valori, alta dirigenza ed equilibrio carriera/vita privata. In un panorama lavorativo sempre più competitivo, i datori di lavoro più ambìti sarebbero alla ricerca di nuovi modi per supportare le esigenze del personale, riconoscendo il fatto che offrire aiuto e supporto alle famiglie nel ...

Caserta - il giorno dopo lo sfregio alla prof la Scuola è sotto shock Video : Un trauma per la professoressa, ma anche per gli studenti e l'intero istituto. Il giorno dopo al Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, c'è rammarico, incredulita'. E poi desiderio di una normalita' che spazzi via il ricordo del sangue e della violenza dilagati in un aula della succursale di quella #scuola. Oggi le lezioni si sono svolte regolarmente, ma tutti avevano in mente il grave fatto di ieri. Un alunno ...

Scomparsa dopo la Scuola - 15enne trovata morta sotto un ponte : Belluno, 27 gen. (AdnKronos) - E' stato ritrovato questa mattina, intorno alle 10, nel Bellunese, il corpo senza vita di una ragazzina 15enne, residente a Sappada, la cui Scomparsa era stata denunciata ieri sera dai genitori. Il cadavere era sotto il ponte di Cadore, tra Perarolo e Pieve di Cadore,

Si sente male dopo aver bevuto troppo alcol a Scuola : 15enne finisce in ospedale : Una ragazzina di 15 anni si è sentita male a scuola dopo aver bevuto troppo alcol, durante la "settimana della didattica alternativa". E' successo all'interno del liceo Russell, sulla Tuscolana, a Roma....