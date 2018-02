Scossa di terremoto sulla costa del Messico DATI e MAPPE

Forte Scossa di terremoto a Taiwan : le vittime salgono a 5 - 88 i dispersi : Si è aggravato il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri Taiwan: 5 le vittime, mentre i feriti sono 254, 88 i dispersi. Nelle ultime ore le squadre di soccorso hanno tratto in salvo un uomo che era rimasto intrappolato in un hotel di Hualien. “Da quello che sappiamo non ci sono italiani coinvolti“: lo ha spiegato il rappresentante dell’ufficio italiano di promozione economica commerciale e ...

Terremoto - tremenda Scossa a Taiwan : crolla un hotel - almeno 4 morti e centinaia tra feriti e dispersi Video : ?È di almeno quattro morti il bilancio provvisorio del Terremoto, di magnitudo 6.4, che ha colpito la parte orientale dell'isola di Taiwan. Diverse centinaia di persone sono invece...

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel crollato - 2 morti e oltre 100 feriti : Almeno due persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite per il potente sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa est dell’isola di Taiwan e i cui tremori sono stati avvertiti fino alla capitale Taipei, 160 chilometri più a nord. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare decine di persone rimaste intrappolate in un hotel parzialm...

