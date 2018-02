Schulz rinuncia al ministero Esteri : ANSA, - BERLINO, 9 FEB - Il leader dell'Spd, Martin Schulz, ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica di ministro degli Esteri nel prossimo governo Merkel. In una dichiarazione scritta, Schulz ha ...

Germania - Martin Schulz rinuncia al ministero degli Esteri nel governo Merkel : Martin Schulz non sarà ministro degli Esteri nel governo di coalizione guidato da Angela Merkel. Il leader dell’Spd ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica in una dichiarazione scritta e ha spiegato il suo gesto sottolineando che va chiuso il dibattito sulle nomine per non mettere a rischio il voto della base del partito sulla Grosse Koalition. “Dichiaro la mia rinuncia all’ingresso nel governo tedesco – scrive Schulz – e ...

