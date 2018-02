Sanremo | serata dei duetti Ultimo trionfa tra i giovani | a Mirkoeilcane il premio

Sanremo 2018 - la quarta serata : Ultimo è il vincitore dei Giovani - mentre Sciarelli «scherza» con Baglioni : Il cantante romano si aggiudica le nuove proposte, mentre continuano i duetti dei big Gli Stato Sociale portano i bimbi dello Zecchino d’Oro, i Decibel Midge Ure

Video di Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 con Daby Tourè e gli Avion Travel nella serata dei duetti : Quarta serata di gara per Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018. Il loro percorso al 68esimo Festival della Canzone Italiana è partito i sordina, a causa di una zona rossa assegnata dalla giuria demoscopica nella puntata di apertura della kermesse. Ieri sera invece Il coraggio di ogni giorno è stato maggiormente apprezzato dalla Sala Stampa, che gli ha permesso di scalare un gradino della classifica, passando nella zona ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. Ultimo con “Il ballo delle incertezze” fra le Nuove Proposte. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Sanremo è Sanremo #5 – Ascolti da record anche per la terza serata; Sciarelli ospite stasera; Salvini nel pubblico (non sarà inquadrato); l'ordine dei big in gara stasera.

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2018 : Grande fermento e grande attesa per gli ascolti di questo 68° Festival di Sanremo, che vede alla conduzione il nuovo direttore artistico Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Tanta attesa, tante aspettative. Vediamo, con i dati auditel, se le hanno raggiunte… Auditel | Sanremo 2018 | Giovedì 8 febbraio 2018 La prima

68° Festival di Sanremo – Terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto.

Sanremo è Sanremo #4 – Si chiude il caso Meta-Moro; ottimi ascolti della seconda serata; gli ospiti e l'ordine dei cantanti della terza serata; anticipazioni sulla finale.

Sanremo - è la serata dei duetti Gianna Nannini canta 'Amore bello' con Baglioni e l'Ariston si emoziona : ... brano in gara: 'Non smettere mai di cercarmi', Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim , brano in gara: 'Rivederti', Annalisa con Michele Bravi , brano in gara: 'Il mondo prima di te', Lo Stato ...

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti quarta serata : Michelle Hunziker in jumpsuit nera per il terzo outfit : Sanremo 2018, Abiti, vestiti e stilisti quarta serata: Moschino per Michelle Hunziker, ancora Ermanno Scervino per Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:58:00 GMT)

