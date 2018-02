Sanremo serata dei duetti Gianna Nannini fenomenale canta Amore bello con

Sanremo - è la serata dei duetti Gianna Nannini canta 'Amore bello' con Baglioni e l'Ariston si emoziona : ... brano in gara: 'Non smettere mai di cercarmi', Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim , brano in gara: 'Rivederti', Annalisa con Michele Bravi , brano in gara: 'Il mondo prima di te', Lo Stato ...

Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest'anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35.

Sanremo 2018 : il fotoracconto della quarta serata : Si comincia con la sigla di Heidi, riarrangiata in versione rock. Festival di Sanremo, quarta serata, quella dei duetti. Ma prima della gara dei Campioni, si esibiscono le Nuove proposte. Poi si parte con i duetti. Il primo è quello intenso di Sergio Rubino e Serena Rossi con Custodire. Le Vibrazioni portano sul palco l’esplosiva Skin per Portami a casa. Noemi canta Non smettere mai di cercarmi con l’amica Paola Turci. Poi Mario ...

Le Vibrazioni a Sanremo insieme a Skin - il video di Così Sbagliato in inglese e italiano nella serata dei duetti : Una sferzata di energia quella data da Le Vibrazioni a Sanremo, dove hanno proposto il loro nuovo singolo Così Sbagliato in una nuova versione insieme a Skin. La cantante, che non ha bisogno di presentazioni, ha dato vita come al solito a un'interpretazione semplicemente magistrale del brano. Così Sbagliato non è riuscita a fare breccia nel cuore della giuria demoscopica, che le ha assegnato una posizione in classifica nella zona rossa ...

Renzo Rubino canta con Serena Rossi a Sanremo 2018 (video) e apre la serata dei duetti : Renzo Rubino canta con Serena Rossi a Sanremo 2018 sulle note di Custodire e dà il via alla serata dei duetti in occasione della quarta serata trasmessa in diretta oggi, venerdì 9 febbraio. Dopo le prime due serate, il cantante pugliese non è riuscito ad ottenere i consensi sperati da parte della demoscopica e della Sala Stampa e Tv che, in entrambi i casi, l’hanno relegato nella parte bassa della classifica. Affiancato dalla voce ...

