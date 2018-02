Sanremo | Meta e Moro restano in gara | ' Non siamo dei furbacchioni | le canzoni non ci

Sanremo - terza serata. Sorpresa Virginia Raffaele imita la Hunziker - Baglioni fa Belen. Standing Ovation per i Negramaro. Meta e Moro tornano in gara. Magia Giorgia James Taylor - DIRETTA : James Taylor Omaggio alla coanzone italia James Taylor chitarra e voce canta "La donna è mobile". Favino lo intervista ed ha uno splendido accento americano... sa fare proprio...

Sanremo 2018 - Ermal Meta a Fabrizio Moro si sfogano : "La parola plagio ci ha fatto male" : Tanto rumore per nulla. Dopo un giorno di discussioni, valutazioni, summit in Rai e angosce consumate dentro e fuori dall'Ariston e sul web (con tanto di campagna #iostoconMetaMoro), la vicenda che ha visto coinvolti Ermal Meta e Fabrizio Moro si risolve in un nulla di fatto. O meglio, dopo 36 ore nel limbo dell'incertezza, per la coppia il festival continua. La Rai, fatte le opportune valutazioni, ha ritenuto che il loro brano 'Non mi avete ...

La rivincita di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : video in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 tornano in gara dopo la sospensione di Non mi avete fatto niente, ritenuta una canzone inedita a tutti gli effetti e perciò liberata da ogni accusa di plagio. Non mi avete fatto niente torna quindi sul palco del Teatro Ariston con tutta la forza della prima esibizione, quella con la quale hanno presentato il brano e dopo il quale si è scatenato il putiferio che ha comportato la sospensione della ...

Sanremo - Meta e Moro restano : «Non siamo due furbacchioni». Baglioni bis? Lui : «Direi di no» : Per la Rai la canzone “Non mi avete fatto niente” rispetta i requisiti di novità previsti da regolamento: si chiude così il caso scoppiato dopo la prima serata

Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro - le dichiarazioni a Sanremo 2018 (video) : “Non avrebbe senso aver fatto quello di cui siamo accusati” : La prima Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo il polverone sollevato per la canzone Non mi avete fatto niente, si è tenuta oggi all'Ariston Roof. I due artisti, tra i Campioni del Festival di Sanremo 2018, hanno presentato anche Michele Placido, regista del videoclip ufficiale, che ha raccontato la nascita della sceneggiatura e delle idee ispirate dal testo del brano. Meta, Moro e Febo sono gli autori del brano e vantano una ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi e riammessi : “La parola plagio fa male” : Dichiarazioni di Ermal Meta e Fabrizio Moro, i cantautori sospesi dalla gara del 68/o festival di Sanremo per dubbi sulla loro canzone e poi riammessi. “La parola plagio mi ha fatto veramente male”. Così Fabrizio Moro in conferenza stampa all’Ariston. “E’ il momento di fare chiarezza – insiste -. L’idea è scrivere una canzone sulla paura che ha contaminato le nostre vite, perché un famigliare di una vittima del ...

