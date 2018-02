Sanremo | emoziona il duetto Sangiorgi-Baglioni in Poster

Noemi/ Video - "Non smettere mai di cercarmi" : "Ieri ero emozionatissima" (Sanremo 2018) : Con il brano "Non smettere di cercarmi", Noemi torna per la quinta volta al Festival di Sanremo e convince, conquistando un posto nella classifica alta della serata.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:49:00 GMT)

Sanremo - il ritorno di Bungaro : 'Prometto di emozionarvi' : 'Cosa prometto a chi ci guarderà a Sanremo? Prometto di emozionarlo . In un mondo che va veloce, ' Imparare ad amarsi ' è una canzone importante, in cui tutti si possano ritrovare, non solo nell'amore ...