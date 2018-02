Sanremo e il trap che non c’è

gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Seppursia il festival della canzone italiana, non contempla in maniera onnicomprensiva il panorama italiano musicale attuale, attualissimo. C’è, ad esempio, un grande assente all’appello. Un partecipante troppo disinteressato al presenzialismo o troppo occupato ad assediare i primi post di Spotify e a macinare record su record su YouTube, che dir si voglia: sul palco dell’Ariston la musica– ovvero quello che in Italia in diversi identificano per brevità come quell’alternative rap che abbraccia sotto la sua egida Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang, Ghali, Izi, Rkomi and so on – non è sul palco. Che qualcuno, magari, aveva pure sperato che nel suo intervento sanremese Fiorello la includesse. E, metti caso, arrivasse con Danti dei Two Fingerz. E riproponesse quantomeno “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, cover attualizzata della canzone ...