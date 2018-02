Sanremo | Baglioni duetta con la Nannini Vota qui la tua canzone preferita -Live

Sanremo - serata dei duetti. Ultimo vince tra i giovani - a Mirkoeilcane il premio Critica. La Nannini canta "Amore bello" con Baglioni. Premio alla carriera per Milva - DIRETTA : The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti - Frida? I The Kolors sono animali da palcoscenico, la scuola Maria De Filippi si vede e si snte. Se poi ci aggiungiamo i tamburi del...

DAVID ZARD E PEPI MORGIA/ Claudio Baglioni e Gianna Nannini : il ricordo sul palco di Sanremo 2018 : Il ricordo di DAVID ZARD e PEPI MORGIA sul palco di Sanremo 2018: è scomparso oggi lo storico promoter, molto vicino a Baglioni così come MORGIA, morto nel 2011 e mai dimenticato(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Sanremo 2018 - la quarta serata : Ultimo è il vincitore dei Giovani - mentre Sciarelli «scherza» con Baglioni : Il cantante romano si aggiudica le nuove proposte, mentre continuano i duetti dei big Gli Stato Sociale portano i bimbi dello Zecchino d’Oro, i Decibel Midge Ure

Claudio Baglioni scambia Favino per Nicola Savino a Sanremo : Festival di Sanremo: Claudio Baglioni commette una gaffe chiamando Favino Savino E’ iniziata qualche ora fa la quarta serata di Sanremo 2018. E poco fa durante la presentazione di Max Gazzè, Claudio Baglioni ha commesso un incredibile errore, che ha acceso immediatamente gli animi sul web. Cosa è successo? Andando nel particolare, il direttore artistico, dando la parola a PierFrancesco Favino si è sbagliato, chiamandolo Savino. Una gaffe, ...

Sanremo - Baglioni-Nannini cantano 'Amore Bello' e l'Ariston si emozione - Guarda : Sanremo - Standing ovation per Claudio Baglioni e Gianna Nannini dopo il duetto sulle note di 'Amore Bello' e un ballo lento, abbracciati. emozione e commozione negli occhi di entrambi dopo che il ...

Sanremo 2018 - il duetto tra Claudio Baglioni e Gianna Nannini è da standing ovation : standing ovation per Claudio Baglioni e Gianna Nannini dopo il duetto sulle note di 'Amore bello' e un ballo lento, abbracciati. Emozione e commozione negli occhi di entrambi dopo che il cantautore ha ricordato che in comune, oltre a non avere mai partecipato in gara a Sanremo, hanno avuto anche due persone importanti: il regista e light designer Pepi Morgia, morto nel 2011, e il produttore David Zard, scomparso pochi giorni fa. La performance ...

“Ma è impazzito!”. Sanremo : Claudio Baglioni ‘litiga’ con Beppe Vessicchio. Il direttore artistico del Festival ha apostrofato il direttore d’orchestra e poi quel gesto bruttissimo : A Sanremo ne abbiamo viste tante. In 68 anni di Festival sul palco dell’Ariston ci sono stati parecchi colpi di scena, ma quello che è accaduto nella quarta serata tra Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio non ha precedenti. Il ‘dittatore artistico’ ha spezzato nel pieno della diretta la bacchetta al maestro d’orchestra. Si conclude così, sul palco dell’Ariston, la gag iniziata con le critiche di Baglioni ...

