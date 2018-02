Sanremo 2018 | terza serata C' è Virginia che prende la scena Ermal Meta e Fabrizio Moro

Mario Biondi a Sanremo 2018 canta in italiano - il video di Rivederti nella 3°serata di gara : Mario Biondi a Sanremo 2018, diretto da Beppe Vessicchio, è pronto per fare ascoltare nuovamente il suo brano al pubblico. Durante la serata d’apertura Rivederti si è posizionata senza infamia e senza lode nella zona gialla della classifica di gradimento della giuria demoscopica, ma il risultato è ancora tutto da definire. Stasera sarà la Sala Stampa ad esprimere le sue preferenze, dando voti capaci di confermare o ribaltare completamente quelli ...

Rosa Trio - chi è? / La donna citata da Michelle Hunziker passa da 33 follower a 28mila grazie a Sanremo 2018 : Rosa Trio, chi è? La donna citata da Michelle Hunziker al Festival di Sanremo 2018 passa da 33 follower a 28mila su Instagram grazie alla forza della kermesse della musica italiana.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:15:00 GMT)

Tributo alla musica d’autore con Gino Paoli e Danilo Rea a Sanremo 2018 (video) : l’omaggio a De Andrè e Bindi : Gino Paoli e Danilo Rea a Sanremo 2018 vestono di musica d'autore il Teatro Ariston con l'omaggio a De Andrè e Umberto Bindi. Due grandissimi del cantautorato nostrano, che grazie ai due artisti sono potuti tornare sul palco della kermesse con due dei loro brani più rappresentativi. Per l'omaggio a due dei più grandi cantautori italiani, i brani che Sanremo ha scelto sono La canzone dell'amore perduto e Il nostro concerto. Gino Paoli ha poi ...

Sanremo 2018 - Noemi canta con una scollatura vertiginosa e Pierfrancesco Favino si copre : La rossa Noemi, per la terza serata del Festival di Sanremo, sfoggia un abito nero lungo con una scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno. Nella serata dei duetti canterà con lei Paola Turci "così aumenteremo il numero delle donne al festival", sottolinea Noemi, in riferimento alle sole quattro presenze femminili in gara tra i big.

Chi sono le donne che hanno interrotto la Hunziker a Sanremo 2018/ Video ecco Giovanna D'Angi e Monica Magnani : Chi sono le donne che hanno interrotto Michelle Hunziker a Sanremo 2018: siparietto con protagonista la conduttrice svizzera e un gruppo di cantanti in un medley. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Virginia Raffaele imita la Hunziker a Sanremo 2018 : Baglioni complice : Sanremo 2018: Virginia Raffaele imita Michelle Hunziker Il Festival di Sanremo 2018 ha accolto a braccia aperte l’ospite a sorpresa Virginia Raffaele che, nel corso della terza serata, ha proposto l’imitazione di Michelle Hunziker, intercettando anche la complicità di Claudio Baglioni. A qualcuno, però, la Hunziker sanremese interpretata dalla comica ha per certi versi ricordato anche un po’ Belén, anche se tutto sommato, anche ...

The Kolors al Festival di Sanremo 2018 con Frida (video) - il debutto in italiano “non è un cambio di rotta” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018 cantano Frida per la seconda volta nel corso della terza serata di mercoledì 8 febbraio. Il primo brano interamente in italiano per la band guidata da Stash Fiordispino non rappresenta un cambio di rotta, come spiegato dagli stessi The Kolors nel corso della conferenza stampa che hanno tenuto all'Ariston Roof. "Non è un caso isolato", anticipano. "Abbiamo già in mano un po' di canzoni di cui andiamo ...

Sanremo 2018 - la terza serata : dopo Virginia Raffaele - James Taylor incanta con Giorgia : Per il terzo round, ritorna lo Stato Sociale, poi la comica si prende la scena, «massacrando» Claudio Baglioni. Emozionante il duetto del songwriter con la roman

Sanremo 2018 - la classifica della terza serata : Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro La terza serata del Festival di Sanremo 2018 ha visto esibirsi sul palco i dieci tra i venti big che non lo hanno fatto ieri. Nella parte conclusiva della puntata è stata svelata la classifica provvisoria relativa alla sala stampa che valeva per il 30% (stasera hanno votato anche la giuria demoscopica e il pubblico da casa con il televoto che conta per il 40%). Come negli appuntamenti precedenti, i ...

Il ritorno di Giorgia a Sanremo 2018 - video del duetto con James Taylor in You’ve got a friend : Il ritorno di Giorgia a Sanremo 2018 per la 68a edizione del Festival targata Baglioni ha riservato al pubblico dell'Ariston e di Rai1 un'esibizione decisamente inedita rispetto a quelle dello scorso anno, quando la stessa Giorgia fu ospite dell'ultimo Festival di Carlo Conti. La sua storia musicale partita proprio nel 1993 su quel palco è in buona parte legata a Sanremo. E infatti appena un anno fa la cantante romana festeggiò all'Ariston ...

Pagelle Sanremo 2018/ Voti dei cantanti in diretta live : i Top e i Flop della terza serata : Pagelle Sanremo 2018, terza serata del Festival: i Voti dei cantanti e dei conduttori, gli altri 4 giovani e le performance della serata all'Ariston. Top, Flop, promossi e bocciati(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:35:00 GMT)

THE KOLORS/ Video - “Frida (mai - mai - mai)” : una parola speciale per Amici (Sanremo 2018) : The KOLORS a Sanremo 2018 con “Frida (mai, mai, mai)”, Video. La grinta di Stash all'Ariston per la seconda esibizione nella terza serata del Festival. Le ultime notizie sulla band(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:29:00 GMT)

GIORGIA E JAMES TAYLOR/ Video - l'artista di Boston : nel 1968 per la prima volta il Festival... (Sanremo 2018) : GIORGIA si prepara ad essere ospite al Festival di Sanremo 2018 assieme a JAMES TAYLOR, lei che sull'Ariston vinse con la canzone Come Saprei, diventata un cult.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:24:00 GMT)

James Taylor a Sanremo 2018 canta in italiano ma ignora Baglioni : video ne La donna è mobile in versione acustica : Secondo super-ospite internazionale di quest'edizione dopo Sting, James Taylor a Sanremo 2018 ha scelto di rendere omaggio alla musica italiana con La donna è mobile e di intonare la sua hit Fire and Rain, oltre a cimentarsi in You've got a friend in duetto con Giorgia. Il cantautore e musicista vincitore di 6 Grammy Awards, membro della Rock and Roll Hall of Fame dal 2000 coi suoi oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è ...