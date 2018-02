Sanremo 2018 | Salvini-Isoardi | tira e molla sul look

Video de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell'Antoniano ma senza parolacce! : ... Video della Fenomenale Gianna Nannini a Sanremo 2018 in duetto con Claudio Baglioni in Amore Bello Video del duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018, due giovani voci ne Il Mondo Prima di ...

CLAUDIO BAGLIONI/ Duetto con Gianna Nannini con Amore bello (Sanremo 2018) : CLAUDIO BAGLIONI si è esibito più volte dutante la terza serata del Festival di Sanremo 2018 con alcuni dei suoi più famosi successi. Forse troppo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:44:00 GMT)

Max Gazzè a Sanremo 2018 con Rita Marcotulli e Roberto Gatto ne La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (video) : Mentre molti dei suoi colleghi hanno scelto di farsi accompagnare da altri interpreti nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, Max Gazzè a Sanremo 2018 con Rita Marcotulli e Roberto Gatto ha voluto portare all'Ariston due musicisti con cui ha già percorso un pezzo di strada insieme dal vivo. TESTO DE LA leggenda DI Cristalda E Pizzomunno DI MAX Gazzè Il cantautore romano, per la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti Big - quarta serata : attenzione alle quote rosa : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:34:00 GMT)

Video della Fenomenale Gianna Nannini a Sanremo 2018 in duetto con Claudio Baglioni in Amore Bello : A tre anni dall'ultima partecipazione come super-ospite al Festival nell'edizione 2015, Gianna Nannini a Sanremo 2018 ha portato il brano simbolo del nuovo progetto discografico Amore Gigante: la rocker senese si è esibita nel singolo apripista Fenomenale e successivamente in duetto col conduttore Claudio Baglioni. FOTO-STORIA DI Gianna Nannini: DAL DEBUTTO CON MARA MAIONCHI AD Amore GIGANTE Fenomenale, che ha anticipato in radio il disco ...

Sanremo2018 - è la serata dei duetti : Gianna Nannini canta con Baglioni : Al via la quarta serata del 68esimo festival di Sanremo. Ed è la serata dei duetti, in cui i cantanti in gara si esibiranno accompagnati da altri artisti. Rockettari, con tanto di giacche...

Sanremo 2018/ Duetti cantanti big - finale giovani e diretta : Duetto Baglioni-Gianna Nannini e Piero Pelù : Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news quarta serata del 9 febbraio: proclamazione del vincitore Nuove Proposte, Duetti dei Big in gara e ospiti, tutte le info.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:26:00 GMT)

Annalisa duetto con Michele Bravi/ Il mondo prima di te : "Gnigni" al termine dell'esibizione (Sanremo 2018) : Annalisa e Michele Bravi canteranno insieme "Il mondo prima di te" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:23:00 GMT)

Video de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con Paolo Rossi e il Piccolo Coro dell’Antoniano…ma senza parolacce! : Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 punta dritto al podio, conquistando ulteriori consensi con la nuova versione di Una vita in Vacanza di stasera. Oltre alla super ballerina guinnes dei primati Paddy Jones, lo Stato Sociale ha voluto altri compagni di viaggio con cui dividere il palco in questa avventura Sanremese. Il primo è Paolo Rossi, attore e cabarettista di cui il quintetto si è dichiarato grande ammiratore. Per questo motivo la band ha ...

Sanremo2018 - la serata dei duetti : è il momento di Gianna Nannini : Al via la quarta serata del 68esimo festival di Sanremo. Ed è la serata dei duetti, in cui i cantanti in gara si esibiranno accompagnati da altri artisti. Rockettari, con tanto di giacche...

Sanremo 2018 - Michelle Hunziker replica alla frecciata di Claudia Pandolfi : «Non dico più ‘meraviglioso’ - mi avete traumatizzata» : Sanremo 2018, Michelle Hunziker Dopo la frecciatina di Claudia Pandolfi, per Michelle Hunziker il Festival di Sanremo 2018 è un po’ meno “meraviglioso”. Questo aggettivo – utilizzato in eccesso sul palco dell’Ariston – è costato caro alla conduttrice della kermesse, che ieri era stata bacchettata a tradimento dall’attrice romana, protagonista della seconda stagione di È arrivata la felicità. “Non ...

GIANNA NANNINI/ Prima di salire sul palco dell'Ariston : da 40 anni insieme a Carla (Sanremo 2018) : GIANNA NanniNI sarà presente al Festival di Sanremo 2018 in qualità di super ospite italiana. La cantante è reduce dalla pubblicazione dell'album Amore gigante.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:16:00 GMT)

Video del duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 - due giovani voci ne Il Mondo Prima di Te : Il duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 nella quarta puntata di venerdì è stato uno dei tanti presentati nella serata dedicata alle nuove versioni dei brani in gara. TESTO DE IL Mondo Prima DI TE DI Annalisa Tra le più giovani interpreti in gara in quest'edizione, Annalisa ha scelto un altro giovane interprete per la serata dei duetti: al suo fianco ha voluto Michele Bravi, che proprio lo scorso anno ha ritrovato una sorprendente ...