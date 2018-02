Sanremo 2018 | Michelle Hunziker commette una gaffe

Video di Noemi al Festival di Sanremo 2018 con Non smettere mai di cercarmi e la sua scollatura vertiginosa : Noemi al Festival di Sanremo 2018 torna sul palco in occasione della terza serata trasmessa in diretta su Rai 1 giovedì 8 febbraio. Il suo brano, Non smettere mai di cercarmi, non era tra i favoriti di questa edizione ma, durante il debutto dello scorso martedì, la giuria demoscopica ha ribaltato le prospettive iniziali collocando l’artista romana nella zona alta della classifica di gradimento. Quella del 6 febbraio, però, era soltanto una ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta a Fabrizio Moro si sfogano : "La parola plagio ci ha fatto male" : Tanto rumore per nulla. Dopo un giorno di discussioni, valutazioni, summit in Rai e angosce consumate dentro e fuori dall'Ariston e sul web (con tanto di campagna #iostoconMetaMoro), la vicenda che ha visto coinvolti Ermal Meta e Fabrizio Moro si risolve in un nulla di fatto. O meglio, dopo 36 ore nel limbo dell'incertezza, per la coppia il festival continua. La Rai, fatte le opportune valutazioni, ha ritenuto che il loro brano 'Non mi avete ...

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big - terza serata : Ermal Meta e Fabrizio Moro - dal plagio al primo posto? : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.

Negramaro/ Video : Giuliano Sangiorgi e la dedica al padre morto con Claudio Baglioni in Poster (Sanremo 2018) : Video, i Negramaro ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.

La rivincita di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : video in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 tornano in gara dopo la sospensione di Non mi avete fatto niente, ritenuta una canzone inedita a tutti gli effetti e perciò liberata da ogni accusa di plagio. Non mi avete fatto niente torna quindi sul palco del Teatro Ariston con tutta la forza della prima esibizione, quella con la quale hanno presentato il brano e dopo il quale si è scatenato il putiferio che ha comportato la sospensione della ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : canzone non memorabile (Sanremo 2018) : Con ''Il segreto del tempo'', ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI tornano al Festival di Sanremo: i due portano indietro nel tempo i meno giovani, catapultati in un'altra epoca.

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti terza serata : Michelle Hunziker sceglie il rosa per il terzo abito : Sanremo 2018, Abiti e stilisti per la terza serata del Festival della Musica Italiana: ecco chi vestirà presentatori, cantanti in gara ed ospiti musicali, le indiscrezioni.

Sanremo 2018 - lo schiaffo comunista a Marchionne : cosa hanno portato sul palco : Lo Stato Sociale questa sera è salito sul palco dell'Ariston con cinque cartellini con altrettanti nomi appuntati sulle giacche. Non si tratta, però, dei loro nomi ma di quelli dei cinque ...

Sanremo 2018 / Cantanti big - scaletta e diretta : Virginia Raffaele e Negramaro protagonisti (Terza serata) : SANREMO 2018, Cantanti big e giovani, diretta terza serata: gag, ospiti e campioni si alternano sul palco del Teatro dell'Ariston, accompagnati dal padrone di casa Claudio Baglioni

Gli amici per sempre Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) svelano Il segreto del tempo : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 tornano con Il segreto del tempo. Il brano porta la firma di uno degli artisti in gara, quella di Pacifico, ma anche quella dell'ex tastierista dei Pooh che torna sul palco dell'Ariston con uno dei suoi amici per sempre. Apparso in difficoltà nella prima esibizione, forse per la forte emozione, Roby Facchinetti porta a Sanremo tutta la storia musicale dei Pooh, arricchita dalla presenza di ...

La seconda volta di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2018 con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (video) : Col brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, anche la seconda esibizione di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2018 nella terza serata dell'8 febbraio ha confermato l'ottima accoglienza riscossa presso il pubblico di questa ballata romantica dall'atmosfera onirica e favolistica. TESTO DE LA leggenda DI Cristalda E Pizzomunno Scritto dal fratello di Max Gazzé, Francesco, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è forse uno dei brani meno ...

68° Festival di Sanremo – Terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

MAX GAZZÈ/ Video - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno : "Duetterò con i Kiss..." (Sanremo 2018) : Max GAZZÈ si è esibito al Festival di Sanremo 2018 con il brano "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno". Il cantante romano tornerà sul palco nella terza serata.

Enzo Avitabile e Peppe Servillo/ Video - Il coraggio di ogni giorno : qualità e non accessibilità (Sanremo 2018) : Enzo Avitabile e Peppe Servillo si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Il coraggio di ogni giorno". Il due tornerà sul palco in occasione della terza serata.