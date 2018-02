Sanremo 2018 | le Pagelle della terza serata

Festival di Sanremo 2018 - Laura Pausini sarà ospite della finale : Comunque evitiamo di parlare di politica, farò campagna elettorale fuori e non qui. Pensare che un politico non inquadrato possa influenzare il voto è un ragionamento sovradimensionato'.

Chi è Lorenzo Baglioni di Sanremo 2018 (che non è parente di Claudio) : Si è fatto notare non solo per il cognome, ma anche per il tema della sua canzone “Il congiuntivo” The post Chi è Lorenzo Baglioni di Sanremo 2018 (che non è parente di Claudio) appeared first on Il Post.

Ornella Vanoni duetto con Alessandro Preziosi/ “Imparare ad amarsi” : Bungaro - "Prove super" (Sanremo 2018) : Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico cantano con Alessandro Preziosi "Imparare ad amarsi" durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:28:00 GMT)

Sanremo 2018 : 4 trend make-up da copiare subito : C’è chi guarda Sanremo 2018 per scoprire il tormentone che ci accompagnerà durante l’estate, chi per commentare gli abiti della madrina e di cantanti e ospiti che si susseguono sul palco dell’Ariston, e chi, da vera beauty addicted, il festival non lo perde per cogliere gli ultimi trend beauty che definiscono quello che va e quello che non va in fatto di capelli e make-up. LEGGI ANCHEI beauty look di Sanremo 2018 Perché sempre ...

DIRETTA Sanremo 2018 quarta serata : scaletta ufficiale - ordine d'uscita - ospiti Video : E' tutto pronto per la quarta serata [Video] del Festival di #Sanremo 2018 che anche questa sera remo in DIRETTA dalle 20.45 su Blasting News. Ormai siamo giunti al penultimo appuntamento con la kermesse musicale presentata da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e stasera nel corso della lunga DIRETTA scopriremo il nome del vincitore assoluto della categoria Nuove proposte. scaletta Sanremo 2018 4^ serata: ecco il ...

Sanremo 2018 - Le Vibrazioni a DM : «La gara e la musica sono due cose che cozzano» – Video : Le Vibrazioni Le Vibrazioni sono nuovamente insieme. Dopo una parentesi da solista del loro frontman, Francesco Sarcina, la band si è ricomposta nella sua formazione originale ed è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Così sbagliato. Li abbiamo incontrati per saperne di più e sottoporli ad un singolare interrogatorio: cosa ricordano del Festival 2005, l’unico – a parte questo – a cui parteciparono tutti insieme? ...

Pierfrancesco Favino - Sanremo 2018 / Tomaso Trussardi geloso dell'attore - troppo vicino a Michelle Hunziker? : Piefrancesco Favino continua a stupire per i suoi mille talenti il pubblico del Festival di Sanremo 2018. L'attore romano canta, balla e imita Steve Jobs.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:17:00 GMT)

Foto storia di Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 : dall’incontro con Mara Maionchi ad America e Sei nell’anima : Avrebbero voluto trasformarla in una cantante "normale" con un contratto all'Ariston ed è proprio lì che questa sera tornerà Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018. La Foto storia della rocker non può che partire dal suo primo grande successo, America, uscito nel 1979 rivoluzionando la sua vita e anche quella della musica italiana. La copertina dell'album che conteneva il suo singolo, California, raffigurava la Statua della libertà che ...

Sanremo 2018 - Nina Zilli : «Le molestie? Diamo una voce alle donne normali» : «Ogni voce che si fa sentire è importante, però è importante aiutare le donne che non hanno una voce abbastanza forte». Nina Zilli è in gara al Festival di Sanremo con una canzone che parla di violenza sulle donne: a loro, e soprattutto a chi ha vissuto esperienze traumatiche, è dedicata Senza appartenere. Che è soprattutto un inno alla resilienza. Racconta Nina: «Noi siamo molto simili ai diamanti. Se ci prendi nel posto giusto ci distruggi, ma ...

Claudio Baglioni - Sanremo 2018 / Ipotesi Fiorello bis all'Ariston? "Quello non dipende da noi" : Claudio Baglioni si è esibito più volte dutante la terza serata del Festival di Sanremo 2018 con alcuni dei suoi più famosi successi. Forse troppo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Sanremo 2018 - i voti della serata di ieri Video : Il Festival di Sanremo entra nel vivo. ieri sera a calcare il palco dell'Ariston grandi ospiti nazionali ed internazionali. Si è iniziato con Il Volo che, insieme a Claudio Baglioni, ha voluto rendere omaggio al grande Sergio Endrigo. Grande emozione quando è salito sul palco PIppo Baudo, presentatore record con 13 edizioni del Festival alle spalle, il quale ha ripercorso i momenti più belli della sua carriera all'Ariston: da Louis Armstrong a ...

Sanremo 2018 : che squadre tifano i protagonisti del Festival? Video : Calcio e musica: chi l'ha detto che sono pianeti distanti tra loro? Il mondo del pallone e quello delle note musicali sono molto più legati di quanto si possa pensare. Basta guardare i giocatori che, mentre si preparano ad entrare in campo, si isolano dal mondo esterno attraverso le cuffie, ascoltando canzoni su canzoni per caricarsi in vista del fischio d'inizio. Ma non solo. Sono molti i musicisti e i cantautori che non disdegnano di andare ...

Michelle Hunziker - Sanremo 2018 / Bocciata da Enzo Miccio : "Spero solo che lei si lamenti con suo marito" : Michelle Hunziker conquista il palco dell'Ariston e il pubblico da casa con ambiti da sogno e il suo talento canoro. La conduttrice svizzera promossa a pieni voti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:33:00 GMT)

DIRETTA Sanremo 2018 4^ serata : scaletta ufficiale - ordine d'uscita - ospiti : E' tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 che anche questa sera seguiremo in DIRETTA dalle 20.45 su Blasting News. Ormai siamo giunti al penultimo appuntamento con la kermesse musicale presentata da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e stasera nel corso della lunga DIRETTA scopriremo il nome del vincitore assoluto della categoria Nuove proposte. scaletta Sanremo 2018 4^ serata: ecco il programma ...