Sanremo 2018 | i voti della serata di ieri

Sanremo 2018 : che squadre tifano i protagonisti del Festival? Video : Calcio e musica: chi l'ha detto che sono pianeti distanti tra loro? Il mondo del pallone e quello delle note musicali sono molto più legati di quanto si possa pensare. Basta guardare i giocatori che, mentre si preparano ad entrare in campo, si isolano dal mondo esterno attraverso le cuffie, ascoltando canzoni su canzoni per caricarsi in vista del fischio d'inizio. Ma non solo. Sono molti i musicisti e i cantautori che non disdegnano di andare ...

Michelle Hunziker - Sanremo 2018 / Bocciata da Enzo Miccio : "Spero solo che lei si lamenti con suo marito" : Michelle Hunziker conquista il palco dell'Ariston e il pubblico da casa con ambiti da sogno e il suo talento canoro. La conduttrice svizzera promossa a pieni voti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:33:00 GMT)

DIRETTA Sanremo 2018 4^ serata : scaletta ufficiale - ordine d'uscita - ospiti : E' tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2018 che anche questa sera seguiremo in DIRETTA dalle 20.45 su Blasting News. Ormai siamo giunti al penultimo appuntamento con la kermesse musicale presentata da Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e stasera nel corso della lunga DIRETTA scopriremo il nome del vincitore assoluto della categoria Nuove proposte. scaletta Sanremo 2018 4^ serata: ecco il programma ...

Sanremo 2018 : scaletta quarta serata - duetti - ospiti e partecipanti : Sanremo 2018, scaletta quarta serata: partecipanti Finalmente habemus la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2018, programma ufficiale della puntata di stasera, venerdì 9 febbraio, in cui sono riportati anche la lista dei duetti e l’elenco dettagliato dei partecipanti. Tra l’altro, questa sera entrerà in gioco la Giuria degli Esperti e verrà fatta la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte. Tutti e otto i ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO A Sanremo 2018/ Video : “Fan scatenati per un senso di giustizia” : ERMAL META e FABRIZIO MORO a SANREMO 2018: tornati in gara con "Non mi avete fatto niente", i due cantautori rivelano quanto sia stato importante essere riammessi, Video.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:32:00 GMT)

Sanremo 2018 - i Neri per Caso sul palco dell’Ariston 23 anni dopo : chi ricorda la canzone con la quale vinsero? : Un colpetto al petto, uno in mezzo allo sterno altezza diaframma, due schiaffetti sulle guance e uno schiocco con indice che stappa la bocca. Non ci fosse stata l’allegra brigata dei Neri per Caso non avremmo provato a trasformarci in improvvisatori di standard del pop italiano contemporaneo durante party di carnevale e alle feste di compleanno. Più dell’imitazione di Elvis, più del “Ciao Ragazzi” alla Celentano, o delle Cicale saltellate di ...

Gianna Fratta / Chi è la compagna di Piero Pelù : dalla musica alla politica? Grasso la schiera (Sanremo 2018) : Gianna Fratta, ecco chi è la compagna di Piero Pelù; musicista, direttrice d'orchestra docente e direttrice artistica arriva anche in politica? Tutto ciò che bisogna sapere.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Sanremo 2018 non è più il Festival della canzone - ma quello dei cantanti : “Durante i primi Festival sanremesi, l’interprete era davvero un mezzo: lo dimostra il fatto che pochi interpreti cantavano più canzoni. In gara erano le canzoni insomma, chi le cantava era ‘solamente’ il loro strumento di comunicazione. Le cose sono cambiate, e Sanremo, da Festival della canzone è diventato Festival dei cantanti”. A parlare è il critico musicale Federico Capitoni, che riesce a sintetizzare in poche parole quel ...

Noemi - denunciata e “fuori di seno”/ Video - Enzo Miccio : “Décolleté raffinato” (Sanremo 2018) : Una giornata da dimenticare per Noemi che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:12:00 GMT)

Diretta Rai 1 Festival Sanremo 2018 su RaiPlay : live e replica serata duetti del 9 febbraio : La Diretta Rai 1 del Festival di Sanremo 2018 su RaiPlay nella sua quarta serata, la più attesa con i duetti, è servita su un piatto d'argento oggi 9 febbraio. Lo streaming via web da computer o via app con smartphone e tablet è divenuto, in questa edizione più che mai, una nuova modalità di fruizione della kermesse canora live ma anche in replica, nelle ore che seguiranno la serata di questo venerdì. L'orario di partenza dello show è ...

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live - serata duetti : ‘dittatore’ - “ascolti senza ospitare mediocrità” : Sanremo 2018: Festival con ascolti boom, quasi 11 milioni di media e 51,6% di share. Successo Baglioni-Hunziker-Favino: i duetti e i cantanti della quarta serata(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Sanremo 2018 quarta serata anticipazioni : ospiti e scaletta 9 febbraio : Sanremo 2018 quarta serata anticipazioni. Venerdì 9 febbraio andrà in onda il quarto appuntamento con il 68° Festival della Canzone Italiana condotto da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 In conferenza stampa il direttore artistico Baglioni insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Angelo Teodoli hanno rivelato i dettagli ...

Sanremo 2018 - stasera Ghemon con Mudimbi. Ma il rap continua a essere snobbato : come reagirebbe la platea dell’Ariston di fronte a Sfera Ebbasta? : Anche quest’anno il rap è rimasto fuori da Sanremo. Un gran peccato visti i numeri e il seguito che si sta ritagliando nell’ultimo tempo a suon di streaming e views su Youtube. Certo, si potrà facilmente obiettare che nelle scorse edizioni sul palco dell’Ariston si sono esibiti artisti come Rocco Hunt, Clementino, Frankie Hi-NRG, Jovanotti e che quest’anno potremo apprezzare la versatilità di Mudimbi e la vena cantautorale di Ghemon. Eppure si ...

Il Congiuntivo di Lorenzo Baglioni da record a Sanremo 2018 - sfida a 2 con Ultimo tra le Nuove Proposte : Un successo travolgente per Il Congiuntivo di Lorenzo Baglioni: il videoclip ufficiale del brano è il più visto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 e, tra ironia e intenti didattici, procede speditamente verso la finalissima dei Giovani attesa per stasera, venerdì 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Con oltre 2 milioni di visualizzazioni, il cantante mette a segno un record: nessun artista delle Nuove ...