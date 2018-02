Sanremo 2018 | dal lieto fine di Moro-Meta al successo di Paddy Jones | la terza giornata

Sanremo 2018 : il meglio e il peggio della terza serata : Abbandonate le sciocche gag «del secchio» e i monologhi fintamente aulici, Claudio Baglioni trova finalmente la sua cifra nella terza sera del 68esimo Festival della canzone italiana. Sin dalla intro, perfetta sulle note di Via. E fino alla fine, su quelle note poetiche e (in)dolenti di Una lunga storia d’amore cantata in coppia con Gino Paoli. Sì, è vero: questo Baglioni a Sanremo canta tanto. Ma, in fondo, cos’altro dovrebbe fare? ...

META E MORO DUETTO CON SIMONE CRISTICCHI/ Non mi avete fatto niente : accomunati dal destino... (Sanremo 2018) : Ermal META e Fabrizio MORO con SIMONE CRISTICCHI canteranno insieme “Non mi avete fatto niente” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:58:00 GMT)

DIODATO E ROY PACI DUETTO CON GHEMON/ "Adesso" : una strofa in più per il rapper (Sanremo 2018) : DIODATO e Roy PACI canteranno insieme al rapper GHEMON "Adesso" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:42:00 GMT)

Sanremo 2018/ Video replica terza serata : Ermal Meta e Fabrizio Moro protagonisti protagonisti : SANREMO 2018: Video replica della terza serata, caratterizzata dalla presenza di Virginia Raffaele e dall'omaggio realizzato da Gino Paoli in ricordo di Fabrizio De Andrè.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:26:00 GMT)

Sanremo 2018 - il Festival di Claudio Baglioni/ News live : le citazioni di Favino - il "grazie" alla Hunziker : Sanremo 2018: il pubblico si spacca sulle citazioni nascoste di Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni, la città ligure ringrazia Michelle Hunziker per le belle parole.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 05:58:00 GMT)

Ascolti Sanremo 2018 : terza serata dell’8 febbraio : Virginia Raffaele e Claudio Baglioni La terza serata del Festival di Sanremo 2018 ha interessato .000 spettatori con il % (qui quello che è accaduto minuto per minuto). Sanremo Start - in onda dalle alle – ha raccolto 000 spettatori e il %. Nel dettaglio la prima parte – in onda dalle alle - ha convinto 000 spettatori (%), la seconda – in onda dalle all’- .000 spettatori (%). La seconda serata aveva ottenuto 9.687.000 spettatori con il ...

PAGELLE Sanremo 2018/ Voti ai cantanti : Baglioni - il Festival è più tuo. Big senza acuti (terza serata) : PAGELLE SANREMO 2018, terza serata del Festival: i Voti dei cantanti e dei conduttori, gli altri 4 giovani e le performance della serata all'Ariston. Top, Flop, promossi e bocciati(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 02:50:00 GMT)

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a Claudio Baglioni sia la...

Sanremo 2018 - le pagelle della terza serata : promossi e bocciati : Secondo round per gli altri 10 big che ieri sera non erano saliti sul palco. Buone quasi tutte le esibizioni, ma qualche canzone non convince proprio. Vediamo come se la sono cavata. Giovanni Caccamo, 7,5...

Sanremo 2018 - Baglioni è "il signor Ariston" : E' il Festival delle sorprese. Virginia Raffaele ospite improvvisata è un colpaccio da maestro per il direttore artistico, il quale "sostituisce" degnamente Fiorello (che potrebbe tornare sabato per la...

Sanremo 2018 - tutti i momenti top e i flop della terza serata : Ancora duetti, ancora tanta musica, ancora Baglioni protagonista (troppo, anche se il pubblico sembra apprezzare). La terza serata di Sanremo ripete il mix delle due precedenti, premiate dagli ascolti, con qualche momenti negativo e altri invece...

Sanremo 2018 - irrompe Virginia Raffaele e si prende la scena : Arriva a sorpresa Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston ed è subito momento top. Claudio Baglioni si apprestava a suonare - ancora - una sua canzone, quando dalla platea si alza proprio lei, tra gli applaudi...

Sanremo 2018 - le pagelle delle Nuove Proposte : Debutto sul palcoscenico più importante d'Italia per le 8 Nuove Proposte. Emozionati e determinati a dare il massimo, ecco come se la...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...