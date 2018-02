Sanremo 2018 | classifica terza serata Big sala stampa | ecco i cantanti preferiti

Classifica di Sanremo 2018 - terza serata 8 febbraio : le posizioni di Nuove Proposte e Campioni : Riportiamo di seguito la Classifica di Sanremo 2018 stilata al termine della terza serata di giovedì 8 febbraio relativa ai 4 giovani delle Nuove Proposte e ai 10 Campioni che abbiamo riascoltato con i singoli presentati al Festival. I 4 giovani artisti emergenti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo - giovedì 8 febbraio - sono Mudimbi, Leonardo Monteiro, Eva ed Ultimo, che nella giornata ha accusato problemi alla voce che ...

Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 (video) : omaggio a Francesco Nuti in attesa di È arrivata la felicità 2 : Dopo una lunga serata è finalmente arrivato il momento di Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018. I due attori salgono insieme sul palco dell'Ariston per lanciare È arrivata la felicità 2 in onda dal 20 febbraio e non solo. La loro presenza è soprattutto un omaggio ad un grande artista italiano purtroppo abbandonato e dimenticato ma non dai suoi fan. Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria a Sanremo 2018 si lanciano in uno ...

CLASSIFICA Sanremo 2018/ Cantanti big - terza serata : Meta e Moro - Gazzè e Lo Stato Sociale tra i primi : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:51:00 GMT)

Nino Frassica a Sanremo 2018 nel nome di Don Matteo (video) : interrogatori e indagini per la “morte” di Memo Remigi : Nino Frassica a Sanremo 2018 arriva come un uragano proprio in chiusura di questa lunga, terza, serata tra gli ospiti non canori della 68esima edizione del Festival. L’attore siciliano sale sul palco non solo per un momento tutto suo ma anche per rinnovare l'appuntamento con Don Matteo 11 (oggi non in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo). Proprio vestito da Carabiniere l'attore fa il suo ingresso all'Ariston alla fine ...

Sanremo 2018 - la terza serata : Claudio Baglioni e Gino Paoli - duetto mozzafiato in attesa dei verdetti : Per il terzo round, ritorna lo Stato Sociale, poi Virginia Raffaele si prende la scena, «massacrando» Claudio Baglioni. Emozionante la coppia James Taylor- Giorgia

Sanremo 2018 : terza serata. C'è Virginia che prende la scena. Ermal Meta e Fabrizio Moro "Assolti". Fiorello per la finale? : E' Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata di Sanremo: l'attrice entra dalla platea nei panni di se stessa e stropiccia il perfezionista Claudio Baglioni. Il festival conferma gli ascolti (9,7 milioni e il 47.7% per la seconda serata), recupera in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'assolti' dal sospetto di aver violato il regolamento, e decolla sull'emozione di Poster, nel duetto con i Negramaro. Intanto c'è già la ...

Mario Biondi a Sanremo 2018 canta in italiano - il video di Rivederti nella 3°serata di gara : Mario Biondi a Sanremo 2018, diretto da Beppe Vessicchio, è pronto per fare ascoltare nuovamente il suo brano al pubblico. Durante la serata d’apertura Rivederti si è posizionata senza infamia e senza lode nella zona gialla della classifica di gradimento della giuria demoscopica, ma il risultato è ancora tutto da definire. Stasera sarà la Sala Stampa ad esprimere le sue preferenze, dando voti capaci di confermare o ribaltare completamente quelli ...

Tributo alla musica d’autore con Gino Paoli e Danilo Rea a Sanremo 2018 (video) : l’omaggio a De Andrè e Bindi : Gino Paoli e Danilo Rea a Sanremo 2018 vestono di musica d'autore il Teatro Ariston con l'omaggio a De Andrè e Umberto Bindi. Due grandissimi del cantautorato nostrano, che grazie ai due artisti sono potuti tornare sul palco della kermesse con due dei loro brani più rappresentativi. Per l'omaggio a due dei più grandi cantautori italiani, i brani che Sanremo ha scelto sono La canzone dell'amore perduto e Il nostro concerto. Gino Paoli ha poi ...

Sanremo 2018 - Noemi canta con una scollatura vertiginosa e Pierfrancesco Favino si copre : La rossa Noemi, per la terza serata del Festival di Sanremo, sfoggia un abito nero lungo con una scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno. Nella serata dei duetti canterà con lei Paola Turci "così aumenteremo il numero delle donne al festival", sottolinea Noemi, in riferimento alle sole quattro presenze femminili in gara tra i big.

Virginia Raffaele imita la Hunziker a Sanremo 2018 : Baglioni complice : Sanremo 2018: Virginia Raffaele imita Michelle Hunziker Il Festival di Sanremo 2018 ha accolto a braccia aperte l’ospite a sorpresa Virginia Raffaele che, nel corso della terza serata, ha proposto l’imitazione di Michelle Hunziker, intercettando anche la complicità di Claudio Baglioni. A qualcuno, però, la Hunziker sanremese interpretata dalla comica ha per certi versi ricordato anche un po’ Belén, anche se tutto sommato, anche ...

The Kolors al Festival di Sanremo 2018 con Frida (video) - il debutto in italiano “non è un cambio di rotta” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018 cantano Frida per la seconda volta nel corso della terza serata di mercoledì 8 febbraio. Il primo brano interamente in italiano per la band guidata da Stash Fiordispino non rappresenta un cambio di rotta, come spiegato dagli stessi The Kolors nel corso della conferenza stampa che hanno tenuto all'Ariston Roof. "Non è un caso isolato", anticipano. "Abbiamo già in mano un po' di canzoni di cui andiamo ...

Sanremo 2018 - la terza serata : dopo Virginia Raffaele - James Taylor incanta con Giorgia : Per il terzo round, ritorna lo Stato Sociale, poi la comica si prende la scena, «massacrando» Claudio Baglioni. Emozionante il duetto del songwriter con la roman