Sanità - è allarme carenza medici - in 45mila andranno in pensione entro i prossimi 5 anni : Il dato grave, rilevano leorganizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimateper effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciatedalle presumibili nuove assunzioni. Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno

“L’Italia è in ritardo di 12 anni”. Sanità - l’allarme degli esperti sulle nuove tecnologie : L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario “coinvolgere e avviare con gli stakeholder un progetto di programmazione e implementazione della Sanità digitale”, campo nel quale l’Italia “soffre un ritardo con altri Paesi europei quantificabile in 12 anni”. A sottolineare il gap italiano è ...