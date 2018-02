Sanità - è allarme carenza medici - in 45mila andranno in pensione entro i prossimi 5 anni : Il dato grave, rilevano leorganizzazioni sindacali, è anche un altro: le uscite stimateper effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciatedalle presumibili nuove assunzioni. Per i medici di base,infatti, le borse per il corso di formazione in medicinagenerale sono oggi circa 1.100 l'anno