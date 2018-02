Samsung Galaxy S9 | tante buone notizie | ma ce n' è anche una cattiva

Smartphone Android in offerta oggi 9 febbraio : LG V30 - Huawei P Smart - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 9 febbraio su store online (tra cui eBay e Amazon) sono: LG V30, Huawei P Smart, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete già pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 febbraio: LG V30, Huawei P Smart, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung registra i nomi Samsung Galaxy J7 Star e J3 Star : Samsung Galaxy J3 Star e Samsung Galaxy J7 Star sono due nuovi nomi registrati da Samsung e che saranno presto usati per altrettanti smartphone Android L'articolo Samsung registra i nomi Samsung Galaxy J7 Star e J3 Star è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Tre : per San Valentino una nuova ALL-IN “in coppia” e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese : Manca meno di una settimana a San Valentino e per l'occasione Tre Italia ha pensato ad una speciale promozione "in coppia": si tratta della ALL-IN San Valentino, che quindi consente di acquistare due SIM attivando su entrambe la medesima offerta. E c'è anche un'altra piccola sorpresa... L'articolo Tre: per San Valentino una nuova ALL-IN “in coppia” e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese è stato pubblicato per la prima volta ...

Samsung Galaxy S9 : tutto quello da sapere sullo smartphone : Ci siamo. Il 25 febbraio verrà svelato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy S9, per la soddisfazione degli amanti Android che hanno visto in questi mesi il boom mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed il suo iPhone X. E proprio Samsung, da sempre l'antagonista commerciale dell'azienda americana, potrebbe avere un buon successo commerciale con il suo nuovo Galaxy S9, non solo per la poca concorrenza, ma sopratutto per le funzionalità ...

Samsung Galaxy S8 Plus : screenshot a confronto tra Android 8.0 Oreo e 7.0 Nougat : Una ricca galleria di screenshot ci permette di osservare le modifiche apportate da Samsung alla sua interfaccia sui Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus L'articolo Samsung Galaxy S8 Plus: screenshot a confronto tra Android 8.0 Oreo e 7.0 Nougat è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo Per Samsung Galaxy S8 Arriva In India e Polonia : L’aggiornamento firmware ad Android 8.0 Oreo Arriva anche sui Samsung Galaxy S8 in Polonia e India. Quando in Italia? Aggiornamento Android Oreo 8.0 Galaxy S8 Disponibile in Polonia e India Continua il rilascio del firmware basato su Android Oreo 8.0 per Galaxy S8. Nella giornata di ieri abbiamo visto che Samsung ha iniziato il rilascio di Android Oreo 8.0 in […]

Un nuovo Samsung DeX Pad e tre cover originali fra i nuovi rumor di Samsung Galaxy S9 : Dai meandri del web emergono tre nuove cover originali (forse) per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Oltre a questo, Evan Blass pubblica due render che ritraggono il nuovo Samsung DeX Pad, la dock che dovrebbe essere annunciata in occasione del prossimo evento ufficiale di Samsung che domenica 25 febbraio anticiperà l'apertura del Mobile World Congress 2018. L'articolo Un nuovo Samsung DeX Pad e tre cover originali fra i nuovi rumor di Samsung ...

L’accessorio per trasformare il Samsung Galaxy S9 in un computer : (Foto: Evan Blass) Come i loro predecessori dell’anno scorso, anche gli smartphone Galaxy S9 potranno trasformarsi in computer desktop. Insieme ai gadget che saranno presentati a Barcellona tra poco più di due settimane, il produttore coreano Samsung venderà un nuovo accessorio opzionale della linea DeX, che dall’anno scorso accompagna gli smartphone di punta della compagnia proprio per collegarli a monitor esterni e farli funzionare ...

Samsung Galaxy S9 - a marzo lancio sul mercato anche della dock Dex Pad : Sarà un mese importante quello di marzo per quanto riguarda Samsung: l'azienda infatti lancerà già dal 1 marzo i preordini per l'acquisto del nuovo Galaxy S9, che raggiungerà i consumatori presumibilmente dal 14 marzo in poi. Ci aspettiamo un buon successo commerciale per il nuovo dispositivo, per una serie di motivazioni: sicuramente le funzionalità innovative presenti sul dispositivo. Infatti fotocamera, processore, nuova modalità di sblocco ...

Samsung Galaxy S9 : processore Exynos 9810 o Snapdragon 845 - qual è il migliore? : Poco più di due settimane alla presentazione del Samsung Galaxy S9, uno degli smartphone più attesi dagli amanti Android. Sarà infatti svelato al pubblico il 25 febbraio alle ore 18:00 a Barcellona, anticipando il noto evento di elettronica Mobile World Congress. Quest'ultimo si terrà dal 26 febbraio al 01 marzo e vedrà la presentazione del nuovo Huawei P11, altro smartphone che potrebbe avere un buon successo commerciale. Entrambi potrebbero ...

Samsung Galaxy X : alcuni brevetti potrebbero suggerirci come sarà : Samsung Galaxy X è ancora un dispositivo avvolto nel mistero ed al momento non è facile prevedere la soluzione scelta dal produttore coreano per stupirci L'articolo Samsung Galaxy X: alcuni brevetti potrebbero suggerirci come sarà è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un altro mondo il Samsung Galaxy S9 in Europa? Di certo più potente : Come ogni anno saranno due le versioni di Samsung Galaxy S9 portate sulla scena mondiale: l'esemplare col processore Exynos, e quello col chipset Snapdragon. Il primo sappiamo corrispondere alla variante internazionale, tra l'altro commercializzata anche in Europa, e quindi in Italia; il secondo, invece, sarà appannaggio di USA e Cina. Da quanto si evince sulle pagine di SamMobile, la storia è destinata a ripetersi nel corso di questo 2018: ...

Utenti Samsung Galaxy S8 non soddisfattissimi di Oreo : manca il Project Treble : La bella notizia dell'arrivo di Oreo stabile sul Samsung Galaxy S8 si accompagna ad un fattore un po' meno bello, e che di certo piacere non farà agli Utenti più accorti alle ultime soluzioni software concepite dal quartier generale di Mountain View. Ci riferiamo a Project Treble, il sistema che in futuro permetterà di velocizzare il processo di aggiornamento dei dispositivi Android, che ci auguravamo potesse fare la propria comparsa anche sul ...

Samsung Galaxy S9 : sarà davvero così il nuovo dispositivo? : Il 2017 è stato un anno caratterizzato dal predominio mediatico e commerciale di Apple e dell'iPhone X, che in soli tre mesi di lancio ha venduto decine di milioni di dispositivi. Ci aspettavamo un inizio 2018 simile ma clamorosamente stiamo assistendo ad un'involuzione commerciale dell'azienda americana, che probabilmente dipende dal fatto che Apple si stia interessando maggiormente alla produzione ed al lancio di tre nuovi iPhone già da fine ...