Salvini | gli hacker violano il sito Internet e la chat su Telegram

Elezioni - Calenda vs Salvini : “Dici balle. Tieni gli operai fuori dai tuoi show elettorali”. “Mi hanno chiamato loro” : Durissimo confronto a L’Aria che Tira (La7) tra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani dell’ospitata del primo nella stessa trasmissione. Salvini non accetta le accuse del ministro, che lo aveva accusato di sfruttare gli operai per campagna elettorale: “Io posso essere simpatico o antipatico, ma non contestato sul lavoro e sulle soluzioni che porto. Degli ...

Salvini 'Islam un rischio'. Di Maio a Mattarella 'Informazione equa'. Renzi al M5s 'Vogliono campagna nel fango' : ROMA - Mentre Matteo Salvini dopo il raid razzista di Macerata attacca l 'Islam , è scontro tra M5s e Pd, con Luigi Di Maio che si appella al presidente della Repubblica 'perché sia garantita una ...

Scontro Salvini-Calenda : «Le riforme rubano lavoro agli italiani». «Solo caciara» Video : Botta e risposta tra il leader leghista e il ministro sulle crisi. Salvini tra gli operai di Fabriano: «Vieteremo le delocalizzazioni a Est». Calenda: «Tenga fuori gli operai dagli show elettorali»

Dati Istat su calo nascite - Salvini : “Fallimento del governo che attua sostituzione etnica con gli immigrati” : Non è una tendenza demografica ormai strutturale. La colpa è del governo che “attua una sostituzione etnica“. Così il leader della Lega Matteo Salvini interpreta i Dati diffusi dall’Istat sull’ulteriore calo delle nascite e sul record negativo registrato dal saldo naturale della popolazione, con i decessi che hanno superato i nuovi nati di 183mila unità. “Record negativo di bambini nati in Italia nel 2017, solo ...

Macerata - il ministro Orlando : 'Berlusconi e Salvini sono degli irresponsabili' : Per le loro affermazioni dopo i fatti di Macerata Berlusconi e Salvini 'si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e ...

Centrodestra. Salvini : penso a una tassa sui robot - non voglio fermare il futuro : Il leader della Lega parla dopo la visita ad Amazon: "Nei giorni di punta mandano in giro per l'Italia 2 milioni di prodotti - spiega - io non voglio fermare il futuro ma governarlo". Questa mattina intanto - da Canale Italia - Silvio Berlusconi torna a parlare dei clandestini presenti sul nostro territorio: chi è alla fame può fare qualsiasi cosa

Elezioni - il condono di Berlusconi non piace agli alleati : Salvini rispolvera la ruspa : Appaiono le prime crepe nel centrodestra unito, a poche settimane della elezione. Ad incrinare i rapporti è il condono edilizio: Berlusconi lo ha proposto sotto forma di sanatoria edilizia, Salvini lo ha bocciato seccamente, mentre la Meloni...

Salvini - ELEZIONI 2018/ “Leva obbligatoria contro razzismo e terrorismo : meglio delle droghe legalizzate” : Matteo SALVINI nuove promesse verse le ELEZIONI 2018: "leva militare obbligatoria contro razzismo e terrorismo. meglio che legalizzare alcune droghe". E sulla Lega "storica"..(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Salvini : “Torniamo alla leva obbligatoria - è meglio per la democrazia” : Salvini: “Torniamo alla leva obbligatoria, è meglio per la democrazia” Il leader leghista sostiene che le nuove generazioni dovrebbero “battagliare” per il paese invece che per la liberalizzazione delle droghe Continua a leggere L'articolo Salvini: “Torniamo alla leva obbligatoria, è meglio per la democrazia” sembra essere il primo su NewsGo.

