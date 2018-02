Ryanair | sindacati | domani sciopero nazionale | avviare confronto

Ryanair : obbligata ad accordarsi con i sindacati : Ryanair, la compagnia aerea low cost forse più famosa al mondo, è stata condannata per condotta antisindacale dai giudici del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Non solo, il Tribunale ha, ovviamente, anche imposto la cessazione immediata di tutte le suddette condotte e, contemporaneamente, devono essere avviate le procedure e i colloqui necessari con le rappresentanze sindacali, in primis Cgil, Cisl e Uil, per la ...

Ryanair - sindacati : “Sciopero il 10 febbraio - serve confronto” : Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” Secondo i confederali deitrasporti “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di làdelle dichiarazioni mediatiche, ha messo in campo”. Continua a leggere L'articolo Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” sembra essere il primo su NewsGo.

Ryanair - i sindacati : 'Sciopero il 10 febbraio - serve un confronto' : "Sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ...

Ryanair : sindacati - sciopero 10 febbraio : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta unitariamente i sindacati Filt-...

Ryanair - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Sindacati italiani allo scontro con Ryanair : "Sciopero il 10 febbraio" : MILANO - Dopo le tensioni con i Sindacati tedeschi e la ricomposizione della frattura con gli omologhi irlandesi, si inasprisce lo scontro tra Ryanair e i Sindacati italiani che proclamano 'sciopero ...

Ryanair "si arrende" e riconosce anche i sindacati di hostess e steward : In pochi pensavano che anche un "osso duro" come O'Leary si sarebbe ammorbidito. E invece Ryanair adesso è pronta a riconoscere anche i sindacati di hostess e steward. La...

Ryanair conferma che saranno riconosciuti i sindacati del personale di bordo : (Teleborsa) - Ryanair si sta muovendo per riconoscere i sindacati, iniziando già questa settimana incontri con i sindacati dei piloti in Irlanda, Germania e Portogallo. Nel corso del prossimo anno ...

Ryanair pronta a riconoscere anche i sindacati di hostess e steward : MILANO - Dopo quelli dei piloti , la Ryanair del coriaceo O'Leary annuncia un altro ammorbidimento delle posizioni in tema di relazioni industriali, con il riconoscimento anche dei sindacati di ...

Svolta Ryanair - cede a scioperi e riconosce sindacati : Una decisione comunicata con una lettera inviata nelle scorse ore e che, spiega il ceo Michael O'Leary, e' stata presa per evitare disagi ai clienti e il rischio di interruzioni del servizio durante ...

Ryanair - O'Leary si arrende e riconosce i sindacati dei piloti : Nessun passo invece verso gli altri lavoratori. Le parti sociali: la protesta continua Nella sua trentennale storia di successo mai nessun sindacalista ha messo piede in Ryanair. La svolta è arrivata ...

Delrio su Ryanair : "Riconoscimento sindacati passo molto importante" : (Teleborsa) - 'Non esiste impresa senza etica, rispetto del lavoro e della sua dignità', per questo la rivoluzione di Ryanair che ha annunciato di voler riconoscere il ruolo dei sindacati per la prima ...