Roma | treni Roma-Cassino nuovamente regolari dopo ritrovo cadavere

Aurigemma (FI) : I treni della Roma-Lido spot elettorale : Acquisto treni Roma-Lido come lo sconto dei pedaggi A24 ? Roma – Il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma, ha rilasciato alcune... L'articolo Aurigemma (FI): I treni della Roma-Lido spot elettorale su Roma Daily News.

Treni cancellati e in forte ritardo - disagi sulla tratta Roma-Napoli : Treni cancellati e in forte ritardo, pomeriggio difficile oggi sulla linea ferroviaria Roma- Napoli via Cassino, dove ci sono stati disagi. Le forti scariche atmosferiche hanno provocato un guasto ...

Blocco traffico auto Roma/ Fascia Verde - oggi divieto : sospesi treni Metro C - 28 gennaio e domani - : Blocco traffico auto Roma, oggi 28 gennaio e domani 29: info e orari del divieto di circolazione in Fascia Verde. Le ultime notizie sul provvedimento.

Cadono alberi per il vento forte : due morti. Attimi di paura anche in centro a Roma. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Cadono alberi per il vento forte : un morto a Vicenza. Attimi di paura a Roma : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt Foto : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura al quartiere Prati. Il maltempo manda i treni in tilt : Strage di alberi a Roma. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto è rimasto ferito, e a Prati. Nel quartiere...

Roma - a rischio l’apertura della stazione San Giovanni della metro C. Treni ogni 16 minuti e ‘502 questioni tecniche irrisolte’ : l’apertura della stazione San Giovanni della metro C di Roma, prevista “entro il 4 marzo”, è a forte rischio. La Commissione collaudo, presieduta dall’ex ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio, ha respinto la richiesta di consegna anticipata della tratta avanzata l’8 gennaio scorso dalla società capitolina Roma metropolitana. In una lettera datata 10 gennaio, che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, la commissione di collaudo mette in ...

Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland : le feste dei politici raccontate da Gene Gnocchi : “Dobbiamo ancora riprenderci dalle esibizioni di capodanno dei politici. Come sai Virginia Raggi ha vietato i botti di Capodanno. Potevano coprire i vaffanculo di Grillo. Altri hanno fatto cose pazzesche“. nella copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi ha spiegato, a modo suo, come i politici hanno passato le feste L'articolo Di Maio nella buca di Roma e Renzi sul trenino Disneyland: le feste dei politici raccontate da ...

Roma. Metro : 14 nuovi treni e manutenzione del parco rotabile : Saranno investiti più di 425 milioni per ammodernare le linee Metro A e B, per la creazione di una nuova flotta con l’acquisto di 14 nuovi treni e per la manutenzione del parco rotabile. Roma Capitale ha ottenuto dal Ministero…Continua a leggere →

Persona investita sui binari - treni fermi per ore : bloccata la linea che collega il Sud con Roma : L'incidente è avvenuto nel salernitano. Stop di oltre 4 ore ai convogli. Passeggeri bloccati sui vagoni: "Siamo abbandonati senza assistenza né informazioni".

Roma - furti sui treni a Termini : preso il ladro di bagagli : Stazione Termini, ruba i bagagli a bordo del treno: arrestato ladro seriale. In occasione delle Festività Natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incrementato le pattuglie per ...

Roma - incidente sulla Termini-Centocelle : auto contro trenino : Scontro tra un auto e un trenino sulla Casilina, all'altezza della zona dei Villini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. Una macchina si è scontrata con i vagoni della linea Termini-Centocelle. L'...