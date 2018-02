Roma | Alisson | ' Nessuna crisi | voglio qualificazione in Champions e Mondiale'

Roma - quanto è forte Alisson? Troppo : C'è una notizia bella e allo stesso tempo brutta per la Roma. Il sito WhoScored.com ha stilato una classifica dei portieri più bravi d'Europa per percentuale di tiri parati: al primo posto c'è lo ...

Un mese e mezzo di buio pesto. Roma - adesso proteggi Alisson : Il Verona potrebbe essere l'avversario perfetto o maledetto per la Roma. Una cosa è certa, scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport ': senza i tre punti, sarebbero 7 i match in campionato di digiuno, e per trovare una striscia più lunga bisognerebbe tornare al 2005 . Per questo crediamo che non sia un caso che l'ultimo ...

Roma - Alisson Becker : ”La partita con il Verona sarà fondamentale per noi” : Il portiere della Roma e della Nazionale brasiliana ha rilasciato un’intervista all’AS Roma Match Program a pochi giorni dalla sfida con il Verona. Alisson Becker, 25 anni, portiere della Roma e del Brasile, ha rilasciato un’intervista all’AS Roma Match Program, in vista della sfida di domenica contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Reduce da un momento altamente negativo, i giallorossi vogliono tornare alla ...

Calciomercato Roma : «Il Real Madrid vuole Alisson» : Roma - Secondo "Mundo Deportivo" il portiere della Roma Alisson Becker è diventato un obiettivo del Real Madrid . Il portiere giallorosso sta disputando una grande stagione e di conseguenza sta ...

PAGELLE/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Alisson e Viviano tra i migliori (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i migliori del match i due portieri, Alisson e Viviano.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:29:00 GMT)

Roma-Sampdoria - le pagelle : Alisson super. Bene Under - male Nainggolan : La Roma perde 1 a 0 contro la Sampdoria nel posticipo di Serie A . Gli ospiti nella prima parte di gara dominano ma non passano perché Alisson para tutto. Prima dell'intervallo Alessandro Florenzi ...

DIRETTA/ Roma-Sampdoria (risultato live 0-0) info streaming video e tv : miracolo di Alisson su Barreto : DIRETTA Roma Sampdoria streaming video e tv: grande posticipo di Serie A; probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:14:00 GMT)

Roma - Alisson prende in giro Nainggolan per il look : Alisson in vena di scherzare. Lo fa con e su Instragram, l'oggetto della presa in giro è Radja Nainggolan, che indossa un abito a dir poco bizzarro. Il portiere brasiliano, infatti, ha postato una ...

Pagelle/ Sampdoria-Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Alisson da urlo (Recupero Serie A 2017-2018) : Pagelle Sampdoria Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della terza giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match di Marassi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:06:00 GMT)

Il brasiliano che ha stregato Roma. "Ora Alisson è il Pelè dei portieri" : 'Quando ti trovi a dover competere con Ederson e Alisson, alla fine è meglio accontentarsi di essere riserva di entrambi. Sogno il mondiale con il Brasile, ma mi rendo conto di non avere possibilità ...

Ten Talking Points - la vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Roma - senza i miracoli di Alisson ciao core : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che dedica le vie a Giorgio Gaber. Altre considerazioni. 1. La vittoria del Napoli a Bergamo pesa come Adinolfi. Era uno snodo dirimente e il Che Gue Sarri, non senza patimenti proletari, ha alfine spezzato le reni alla Dea. Mertens è tornato al gol, mentre Francesco Modugno non è ancora tornato al giornalismo. Sia in ogni caso Lode. 2. La Juve è così forte (in Italia) da vincere come sempre prima ...

Roma - Alisson mostruoso - Peres un pericolo pubblico : dal nostro inviato MILANO Alisson è mostruoso ed è il migliore. Bravo e decisivo si rivela anche El Shaarawy. Non bene Fazio. Alisson 8 Una notte magica. Prima neutralizza Perisic e Borja Valero, poi ...

Inter-Roma - le pagelle : El Shaarawy cecchino - Dzeko distratto. Alisson è superman : La Roma pareggia 1 a 1 contro l'Inter, nel big match della 21giornata di Serie A . A sbloccare il match ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Alisson. I nerazzurri, in affanno, faticano a far male ...

Roma - Alisson para tutto nella notte gelida di San Siro : dal nostro inviato MILANO Ha parato tutto e di tutto, Alisson, nella notte gelida dello stadio Giuseppe Meazza. Anche i sentimenti, a volerci scherzare. Poi, ecco, si è dovuto arrendere al colpo di ...