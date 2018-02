Ripristinare iPhone senza iTunes

Come Ripristinare valori di fabbrica iPhone 8 : Per ripristinare i valori di fabbrica sui nuovi iPhone 8 e iPhone 8 Plus, Apple ha modificato i passaggi per attivare la modalità ripristino e DFU, con la prima si riporta lo smartphone ai valori di fabbrica mentre le seconda serve per installare il firmware. Fino all' iPhone 7 per riportare il telefono ai valori di fabbrica bastava attivare la modalità di recupero, premendo contemporaneamente i tasti home e accessione per ...