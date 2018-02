Riforma pensioni Berlusconi torna sulle minime a 1 000 euro ultime notizie

Riforma PENSIONI/ Elsa Fornero parla degli attacchi ricevuti per la Legge del 2011 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero parla degli attacchi ricevuti per la Legge del 2011. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Damiano spiega i passi per la nuova legislatura (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Damiano spiega i passi per la nuova legislatura. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:07:00 GMT)

Riforma pensioni/ Conasfa chiede modello contributivo per Enpaf (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 9 febbraio. Conasfa chiede modello contributivo per Enpaf. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:16:00 GMT)

Riforma pensioni - anche Damiano rilancia la Quota 41 : Prosegue il dibattito in campagna elettorale sulla Riforma pensioni.Dopo la proposta da parte della Lega e del M5S di abolire la Legge Fornero e ritornare alla Quota 100 e Quota 41, anche Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, rilancia la proposta sui 41 anni di contributi, ma indipendentemente dall’età anagrafica. Secondo Damiano la normativa dei lavoratori precoci deve essere migliorata, eliminando ...

Riforma pensioni/ Ape social - brutta sorpresa per il personale della scuola (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Ape social, brutta sorpresa per il personale della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 febbraio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:26:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Landini e Cantone divisi su Renzi e Gentiloni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 febbraio. Le differenti visioni tra Maurizio Landini e Carla Cantone. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi Video : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma #pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti [Video], oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il ...

Riforma PENSIONI/ La decisione dell'Ufficio presidenza della Camera per gli ex dipendenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La decisione dell'Ufficio presidenza della Camera per gli ex dipendenti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:59:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Le proposte Anc per la Cassa dei ragionieri (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le proposte Anc per la Cassa dei ragionieri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:52:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Bernini rilancia su aumento delle minime (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Bernini rilancia su aumento delle minime. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:29:00 GMT)

Riforma pensioni/ Enpaf difende le modifiche per i farmacisti (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 8 febbraio. Enpaf difende le modifiche per i farmacisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:26:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti, oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il sistema ...

Riforma pensioni/ M5S : minime su senza patrimoniale o tasse sulla casa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. M5S: minime su senza patrimoniale o tasse sulla casa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 febbraio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:39:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Oggi 8 febbraio. Ape al via con un tasso netto dell’1 - 47% (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 8 febbraio. Fissato il tasso relativo al prestito bancario per l’Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 05:09:00 GMT)