Real Madrid | Emery possibile sostituto di Zidane

Real Madrid - Perez spia Neymar : Sport ha rivelato che il presidente del Real Madrid , Florentino Perez , starebbe indagando sulla vita privata di Neymar , obiettivo principale della prossima campagna acquisti. La vita notturna del ...

Real Madrid - Zidane : 'Adesso pensiamo alla Liga - Psg viene dopo' : Testa alla Liga adesso 'perché il Psg viene dopo'. Il tecnico del Real Madrid non vuole sentire parlare del big match di Champions che vedrà mercoledì i parigini arrivare al Bernabeu. 'Ora siamo ...

Probabili Formazioni Real Madrid-Real Sociedad Liga 10-02-2018 : Continua la rincorsa alla capolista Barcellona e continua la lotta per non scendere nel baratro che si chiama Segunda Division. Real Madrid e Real Sociedad sono chiamate sabato 10 gennaio alle ore 20:45 a combattere per i propri obiettivi nel posticipo serale di giornata al Bernabeu. La squadra di Zinedine Zidane è reduce da un pareggio tanto spiacevole quanto inaspettato nella partita fuori dalle mura di casa contro il Levante. Il gol ...

Real Madrid - cinque club su Isco : Secondo quanto riportato da OK Diario, Isco, uno dei pupilli di Zidane , il tecnico francese non sta attraversando un gran periodo, , potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione ...

Calciomercato Juventus - Allegri al Real Madrid? Ecco il possibile erede Video : La #Juventus ha deciso di non muoversi sul mercato nella sessione invernale, dal momento che la squadra sta giocando molto bene ed è in lotta su tre fronti. Marotta e Paratici, dunque, hanno rimandato tutto alla prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto del club bianconero a giugno potrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco di proprieta' del Liverpool. La Juventus, comunque, segue anche alcuni giocatori di ...

Ronaldo : 'Icardi sta bene all'Inter - ma il Real Madrid... Scudetto? Non alla Juve' : Capisce tanto di calcio, ha giocato in Nazionale per tanti anni: buona scommessa, gli auguro tutta la fortuna del mondo'. Però quando Di Biagio giocava, l'Italia andava al Mondiale... 'Quella sera ...

Lewandowski sogna il Real Madrid : Lewandowski sogna il Real Madrid Il Bayern Monaco trema: Robert Lewandowski vuole il Real Madrid. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, Marca scrive che l’attaccante polacco è consapevole dello storico interesse da parte dei Blancos e a quanto pare, non rifiuterebbe un trasferimento. La casacca del Real potrebbe essere quella giusta da indossare la prossima stagione, visto […] L'articolo Lewandowski sogna il Real Madrid sembra ...

Calciomercato Bayern Monaco - dalla Spagna : 'Lewandowski vuole il Real Madrid' : MADRID , Spagna, - Robert Lewandowski vuole il Real Madrid . L'attaccante polacco sa che la stima è reciproca e, secondo il sito del quotidiano madrileno 'Marca', ritiene che la prossima estate sarà ...

Real Madrid : si è offerto Lewandowski - vuole l'addio al Bayern e sfida Icardi : Lewandowski SI OFFRE - Secondo quanto riportato a tutta pagina dal quotidiano spagnolo Marca e ribadito nelle versioni online da Sport e AS , l'attaccante del Bayern Monaco , Roberto Lewandowski è ...

Chelsea - Courtois apre al Real : 'Il mio cuore è a Madrid - se mi vogliono...' : Potrebbe essere Thibaut Courtois il prossimo portiere del Real Madrid . Intervistato dal belga Sport/Foot Magazine , il numero uno del Chelsea apre a questa possibilità: 'La mia situazione personale è legata alla città di Madrid. I miei due figli vivono lì con la loro madre. Vedo mia figlia ...

Real Madrid - pesante assenza nella sfida con il Psg : la Uefa rigetta il ricorso dei ‘Blancos’ : Le gare di andata degli ottavi di Champions League si avvicinano. Grande attesa per il big match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, una parata di stelle che promette spettacolo. I ‘Blancos’ dovranno però fare i conti con l’assenza di Daniel Carvajal. L’Uefa infatti ha rigettato il ricorso presentato dal Real Madrid e confermato la squalifica di due giornate per il laterale delle Merengues, reo di aver preso ...

Real Madrid - spunta Allegri per la panchina. Pronti 100 milioni per Salah : Real Madrid, spunta Allegri per la panchina. Pronti 100 milioni per Salah Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, spunta Allegri- Come riportato dall’odierna edizione di “Don Balon“, il Real Madrid sarebbe pronto a rifarsi il look in vista della prossima stagione. Quasi certo l’addio a Zinedine Zidane. Il Presidente Perez ...

Sorteggi Ottavi Champions League: Real Madrid-PSG e Chelsea-Barcellona. Bene Juve e Roma. Urna tutto sommato Benevola per le due italiane impegnate negli

Calciomercato Milan - Donnarumma al Real Madrid? Ecco il possibile erede Video : Davvero molto deludente la stagione del #Milan, che nell'ultima gara di campionato disputata ha pareggiato contro l'Udinese. Si tratta di un risultato tutto sommato giusto, dal momento che la squadra allenata da Gennaro Gattuso non ha creato numerose occasioni da gol. Se il Milan non dovesse qualificarsi in Europa, al termine della stagione potrebbero essere ceduti alcuni top player. Leonardo Bonucci è to con grande attenzione dal Real Madrid, ...