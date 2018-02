Raid Damasco su Ghuta | ' 75 civili morti'

Raid americani sulle truppe di Assad - oltre 100 soldati uccisi. Damasco : 'L'Onu intervenga' : Beirut - oltre cento soldati dell'esercito governativo siriano sono stati uccisi nella notte da Raid dell'aviazione americana nell'Est della Siria. I cacciabombardieri Usa hanno colpito una colonna '...

Raid americani sulle truppe di Assad - Damasco : “Mostruosa aggressione - l’Onu intervenga” : Oltre cento soldati dell’esercito governativo siriano sono stati uccisi nella notte da Raid dell’aviazione americana nell’Est della Siria. I cacciabombardieri Usa hanno colpito una colonna “di oltre 500 uomini” che ha attraversato l’Eufrate nella regione di Deir ez-Zour e si era diretta contro le Forze democratiche siriane che controlla la zona a E...

Siria - nuovo Raid israeliano vicino a Damasco : Questa mattina, poco prima dell’alba, l’aviazione israeliana ha colpito per la seconda volta il centro di ricerche militari di Jimrayah, pochi chilometri a Nord di Damasco. I cacciabombardieri, secondo fonti Siriane, hanno lanciato i loro missili dallo spazio aereo libanese, alcuni ordigni sarebbero stati intercettati dalle difese anti-aeree Sirian...

Siria - gas tossico dopo Raid di Damasco : 23.16 Cinque civili Siriani sono sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione dopo un bombardamento da parte di forze del regime del presidente Assad contro la città di Saraqeb, nella parte nord-occidentale del Paese. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani riferisce che "un odore nauseabondo si è diffuso dopo che gli elicotteri del regime hanno colpito diversi quartieri nella città nella provincia di Idleb". Si parla di "gas ...

Siria - Raid israeliani vicino Damasco : 8.35 L'Osservatorio Siriano per i diritti umani e i media vicini al regime di Damasco riferiscono di un attacco israeliano. I missili,secondo l'agenzia Dpa, sganciati da aerei militari, hanno colpito diversi obiettivi,compreso un centro militare di ricerche scientifiche nei pressi di Jamraya, alla periferia della capitale Siriana. Il sistema Siriano di difesa sarebbe riuscito a intercettare 3 missili. La tv al-Mayadeen, vicina a Hezbollah, ...

Siria - Raid israeliano vicino Damasco : bombardata una base iraniana : Sale la tensione in Siria, dove caccia israeliani hanno bombardato una base militare che l'Iran sta costruendo a sud di Damasco, come riferiscono media vicini al regime di Bashar al Assad.Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, i raid sarebbero stati condotti dallo spazio aereo libanese ed i missili sparati dai caccia israeliani - cinque, secondo alcune fonti - avrebbero colpito un'installazione nelle vicinanze della città di ...

