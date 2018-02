Quattro giorni di sentimento | il primo festival dedicato all’amore

vanityfair

: Ana e la sua evoluzione in quest'ultimo capitolo, vista da Dakota Johnson. Non perdete #50Sfumature di Rosso al cin… - UniversalPicsIt : Ana e la sua evoluzione in quest'ultimo capitolo, vista da Dakota Johnson. Non perdete #50Sfumature di Rosso al cin… -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Per quanto l’intelligenza artificiale possa diventare avanzata, un robot non riuscirà mai ad amare. Lo spiegherà Massimo Temporelli, esperto di algoritmi, aldell’Amore: la prima edizione si terrà il 9, il 10, l’11 e il 14 febbraio al Base di Milano, in via Bergognone 34. Si tratta di un progetto di Mario Viscardi, Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, in cui personaggi dello spettacolo, dello sport, della musica, ma anche filosofi, artisti e youtuber parleranno dell’amore in tutte le sue forme. Ildell’amore – a cui possono partecipare anche i bambini – non è una rassegna erotica, non un appuntamento sdolcinato. Ma non è detto che non sarà anche un po’ di questo. Non ci sono regole. Ed è questo che frega i robot: per strutturare un algoritmo c’è bisogno di regole, e l’amore non le ha. «È come se unisse due (o più) reagenti chimici, che danno una reazione ...