huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Quanta serenità in questo Festival di Sanremo - CleliaMussari : RT @HuffPostItalia: Quanta serenità in questo Festival di Sanremo - HuffPostItalia : Quanta serenità in questo Festival di Sanremo -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Quarta serata, "la serenità che c'è aldi", dice ad un certo punto sul palco Michelle Hunziker dopo la gag di Baglioni con il maestro Vessicchio e la bacchetta.Ma dove sta la serenità? Nell'omaggio iniziale dei tre conduttori rock ai cartoni animati (Heidi compresa), nei momenti morti da riempire con le battute di Favino, vestito con giacca argentata che cerca di suonare il sax tra l'orchestra sbigottita, in Baglioni che annaffia il vestito della Hunziker pieno di fiori e fa il verso di un'ape?"Ma ancora a fare queste cose alla quarta serata"? Non lo dico io, ma Baglioni.C'è serenità quando ci conferma in eurovisione che è "il dittatore artistico" oppure quando minaccia chi non fa come dice lui (per scherzo o per davvero?) con la frase "così come ti ho creato, ti distruggo"? Oppure quando nomina, per l'ennesima volta, la ...