Pubblicati i bandi su progetti per disabili a Modica

Concorsi - Pubblicati 2 nuovi bandi del Comune di Firenze : Il Comune di Firenze ha indetto 2 nuovi Concorsi per 6 posti da istruttore direttivo tecnico (categoria D1) e 23 da istruttore amministrativo (categoria C) che saranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 22 febbraio. Vediamo i dettagli dei bandi: requisiti, domanda e prove di selezione. Concorso per 6 posti da istruttore direttivo tecnico (categoria D1) Per partecipare al bando (Scarica ...