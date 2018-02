Project Cars 2 celebra il 70° anniversario di Porsche con il “Porsche Legends

Project Cars 2 : Il Porsche Legends Pack arriva a Marzo : Slightly Mad Studios e BANDAI NAMCO Entertainment Europe sono lieti di annunciare che il “Porsche Legends Pack”, il secondo pacchetto di espansione per Project Cars 2, sarà disponibile su tutte le piattaforme dai primi di Marzo. Nuove Porsche in arrivo per Project Cars 2 Settant’anni dopo il lancio della prima vettura stradale, la Porsche 356 del 1948, arriva il “Porsche Legends Pack” per Project Cars ...

Project Cars 2 : Disponibile il Fun Pack : Bandai Namco, è lieta di annunciare, che a partire da oggi, è ufficialmente Disponibile il primo pacchetto espansione per Project Cars 2, il “Fun Pack” contenente otto nuove auto realizzate per divertirsi alla grande e due nuovi tracciati su sterrato. Fun Pack per Project Cars 2 Allacciate le cinture e preparatevi a sfrecciare a bordo dei nuovi bolidi di Classe B, dotati di 500 cavalli, protagonista durante la fine ...

Gli aggiornamenti di Project Cars 2 hanno un obiettivo differente su Xbox One X - analisi comparativa : AGGIORNAMENTO: Abbiamo passato un giorno intero con la demo di Project Cars 2, che offre tre modalità di visualizzazione distinte su PS4 Pro e Xbox One X. Queste modalità sono al momento indisponibili nel gioco completo, che copriamo nell'articolo principale qui sotto, ma possiamo già aspettarci che la patch definitiva arrivi a breve. Tre modalità separate sono offerte (con un'enfasi su risoluzione, qualità visiva o frame-rate rispettivamente), ...

Fan dei titoli racing? La limited edition di Project Cars 2 in un'offerta da non lasciarsi sfuggire : Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai un ricordo del passato ma il periodo di avvicinamento al Natale ci propone ancora delle offerte da non sottovalutare.In questo caso ci troviamo alle prese con un forte sconto dedicato a uno dei titoli racing più interessanti degli ultimi anni e in particolare all'ultima fatica dei ragazzi di Slightly Mad Studios. Con uno sconto che si aggira intorno al 50% è possibile acquistare la limited edition di ...

Calendario dell’Avvento di Gamestop : buon prezzo Project Cars 2 - Dark Souls 3 solo oggi 1 dicembre : Come già annunciato in precedenza, Gamestop dà il via oggi 1 dicembre al Calendario dell'Avvento, valido dal primo al 24 di dicembre: ogni giorno la celebre catena retail videoludica, presso tutti i propri punti vendita, proporrà una serie di offerte quotidiane - valide, quindi, in quel solo giorno di promozione - su videogiochi, console e gadget tra nuove proposte e prodotti usati. La promo del giorno è dedicata a un paio di titoli più ...

Project Cars 2 : rilasciato un nuovo aggiornamento che migliora diversi aspetti di gioco : Slightly Mad Studios ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Project Cars 2, riporta DSOgaming.Questa nuova corposa patch porta con se diversi miglioramenti all'intelligenza artificiale, alla guida dei veicoli, all'audio, modalità carriera e alla realtà virtuale.Si tratta per cui di un aggiornamento sostanzioso da quando il gioco è stato lanciato. Andando nel dettaglio, questo aggiornamento ha infatti introdotto una nuova modalità di gioco, ...

Project Cars 2 : svelata la finestra di lancio del "Fun Pack" : Preparatevi a divertirvi con emozionanti controsterzate e derapate su ogni superficie con il primo pacchetto di espansione per Project CARS 2, il Fun Pack. Allacciate le cinture e provate 3 delle più brutali e pericolose auto nella storia delle corse, le mostruose Gruppo B da oltre 500 cavalli, presto escluse da ogni competizione, che hanno stupito intere generazioni di appassionati di rallycross sul tracciato Brands Hatch Rallycross Historic ...

