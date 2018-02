Prima mondiale | per la terza volta cambia il viso

Cuper : 'Ramadan problema per la nazionale dell'Egitto Prima del mondiale' : Il commissario tecnico dell'Egitto, l'argentino Hector Cuper, ha detto che prima della Coppa del Mondo in Russia si troveranno ad affrontare 'un problema' nel preparare la squadra con il Ramadan, il ...

Secondo trapianto di viso per uno stesso uomo. La Prima mondiale all'ospedale Pompidou di Parigi : prima mondiale all'Hospital europeen Georges Pompidou di Parigi: Secondo trapianto di faccia - a distanza di 7 anni dal primo - su un paziente che aveva avuto un grave problema di rigetto. Il paziente, che si è già visto allo specchio con il suo terzo volto, è in osservazione e sta bene.L'intervento è riuscito ma i chirurghi sono ancora prudenti. A portare a termine l'intervento, 3 settimane fa, è stata ...

Gruppo Volkswagen e Gruppo Nissan-Renault - testa a testa per il Primato mondiale" : Nel 2017, Nissan Motor ha venduto 5.816.278 veicoli nel mondo, pari ad un incremento del 4,6% rispetto al 2016, mentre le vendite di Mitsubishi Motors sono cresciute del 10% rispetto al 2016, ...

Gentiloni inaugura Cisco Academy - a Napoli un Primato mondiale : 'A Napoli per la prima volta al mondo - ha detto Robbins - tentiamo una collaborazione con Apple. Stiamo avendo già collaborazione con clienti ma per la prima volta siamo presenti nello stesso luogo ...

Gentiloni inaugura Cisco Academy - a Napoli un Primato mondiale : «Dobbiamo guardare al futuro dell'innovazione con fiducia, come un'opportunità e una possibilità non come una minaccia da cui tenersi al riparo. Sarebbe un errore...

Gentiloni inaugura Cisco Academy A Napoli un Primato mondiale : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è arrivato nell?auditorium del complesso universitario della Federico II a San Giovanni. Il premier ha incontrato Chuck Robbins, ceo di Cisco...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Russia - Regno Unito lancia l'allarme : "Può attaccarci Prima di quando ci aspettiamo" : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie: la popstar Hyon ambasciatrice della pace? L'artista nordcoreana nella delegazione per le Olimpiadi ha già stregato la Corea del Sud(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Ray Dalio (Bridgewater) presenta il futuro. E avverte : successo populismo mai così alto da Prima Seconda Guerra Mondiale : La domanda è semplice, la risposta più complessa. Qual è l'outlook di Ray Dalio, fondatore e numero uno del primo hedge fund al mondo, Bridgewater Associates - che tra l'altro pochi giorni fa ha aumentato le sue scommesse short su due titoli di Piazza Affari - per il 2018?

Campionato di Formula E : sostenibilità e velocità per la Prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche : Il Campionato di Formula E è la prima serie mondiale di corse su strada di monoposto interamente elettriche, giunta alla sua quarta edizione che ha preso il via il 2 dicembre ad Hong Kong. Il presidente della FIA Jean Todt ha sviluppato l’idea come mezzo per dimostrare il potenziale della mobilità sostenibile; ispirato da questa visione, il fondatore e CEO della Formula E, Alejandro Agag, ha creato in Campionato vero e proprio, che ha ...

Gorizia : ritrovata granata risalente alla Prima Guerra Mondiale : Una granata da 75 mm risalente alla Prima Guerra Mondiale è stata ritrovata a Gorizia: è stata fatta brillare questa mattina dagli artificieri del III Reggimento Genio Guastatori di Udine. E’ stato il proprietario di un maneggio, dopo il maltempo di questi giorni, a denunciare il ritrovamento di un ordigno bellico nel suo terreno. Il team Eod (Explosive Ordnance Disposal) della caserma Berghinz di Udine ha prelevato la granata e ha ...

Principali indici d'innovazione scientifico-tecnologica della Cina raggiungono la Prima fila mondiale : Dal 9 al 10 gennaio si è aperta a Beijing la Conferenza di lavoro 2018 sulla scienza e tecnologia nazionali 2018. Il ministro della scienza e tecnologia Wan Gang ha affermato nel suo rapporto di lavoro che negli ultimi 5 anni sin dal XVIII Congresso Nazionale del PCC l'ambito scientifico e tecnologico della Cina si è grandemente ...

Motomondiale - Petrucci : 'Prima vittoria non è un'ossessione' : Penso che nessuno l'avrebbe fatto dopo essere stato in Ducati, aver preso molti soldi, rimettersi in gioco e andare con la moto del campione del mondo dire 'adesso vediamo se sono ancora capacè. Puoi ...

Prima Guerra Mondiale - le ragioni di un conflitto - se ne parla a Châtillon : ... Andrea Désandré e Simona D'Agostino, ricercatrice presso l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, esploreranno la realtà culturale, sociale e politica che ...

C'è coscienza oltre la vita? Lo spiega Pim van Lommel - scienziato di fama mondiale per la Prima volta in Sicilia : ... a seguire, nuovamente Falciani, con "Esperienze di pre-morte", seguito, alle 17, dall'intervento di Fulvia Cariglia sul tema "Le esperienze di pre-morte fra scienza e spiritualità". Al termine, la ...