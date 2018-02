Prima Industrie | CdA delibera emissione bond 2025

Prima Industrie cede quota in Electro Power - plusvalenza 7 milioni : Teleborsa, - Prima Electro, società controllata al 100% da Prima Industrie ha sottoscritto con una società appartenente al Gruppo ENGIE , una delle maggiori utilities a livello globale con sede a ...

Luce verde per Prima Industrie : Grande giornata per Prima Industrie , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più ...

Scatto rialzista per Prima Industrie : Prepotente rialzo per Prima Industrie , che mostra una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prima Industrie evidenzia un andamento ...

Le vendite travolgono Prima Industrie : Retrocede molto Prima Industrie , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,31%. Lo scenario su base settimanale di Prima Industrie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Calo per Prima Industrie : Seduta in ribasso per Prima Industrie , che mostra un decremento dell'1,83%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto ...

Prima Industrie vola. Per Mediobanca è outperform : (Teleborsa) - Strepitosa giornata per Prima Industrie che a Piazza Affari sta guadagnando il 3,72%. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno alzato la raccomandazione a outperform da neutral. ...

Rally per Prima Industrie : Ottima performance per Prima Industrie , che scambia in rialzo del 6,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prima Industrie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Mette il turbo Prima Industrie : Brillante rialzo per Prima Industrie , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,27%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...