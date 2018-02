Polemica per alcune frasi a scuola | Pochi stranieri e pochi disabili Il ministro Fedeli

'L'anello davanti e il serpente alle spalle' : Polemica per la citazione di un esponente della Lega : ' Uniti per il territorio, insieme alla candidata di centro-destra Elisa Russo. Uniti si può. L'anello davanti e il serpente alle spalle '. Così Jerry Asto , portavoce della Lega Nord a San Giorgio a ...

LEU CONTRO MINNITI/ Negata l'autorizzazione per la manifestazione a Macerata : è Polemica : Liberi e Uguali CONTRO MINNITI: Negata l'autorizzazione per la manifestazione a Macerata, il Ministro dell'Interno rivendica la bontà delle sue politiche sull'immigrazione(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Corteo Macerata : Anpi rinuncia e Forza Nuova no. Polemica per il divieto a tutti - ma il Viminale insiste : Anpi e Arci hanno annullato tutto, Forza Nuova non ci pensa nemmeno. E’ Polemica sul divieto generalizzato di manifestare in piazza a Macerata dopo la tentata strage di Luca Traini sabato scorso. Ma il Viminale insiste: “Se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le manifestazioni, ci penserà il Viminale a vietarle”. Leu ha scritto una lettera al governo per chiedere che “fascismo e antifascismo non siano ...

“Capito come fa i soldi?!”. I guadagni (nascosti) di Claudio Baglioni. Sanremo 2018 : Polemica sul “direttore artistico senza portafoglio”. Nei camerini scoppia il chiacchiericcio : “Gli servirà un caveau per conservare tutto” : Il Festival di Sanremo ha aperto i battenti ed è stato un grandissimo successo. Claudio Baglioni è stato consacrato anche in una nuova veste, oltre a quella di cantautore. Affiancato da Michelle Hunziker, Fiorello e Pierferdinando Favino, l’autore romano ha letteralmente fatto il botto. Le premesse sono ottime e comunque andrà questa 68esima edizione della kermesse canore made in Italy, per Claudio Baglioni sarà un affare che arricchirà ...

“Eliminateli!”. Sanremo - guai senza precedenti per Baglioni e i due big in gara. “Dovete cacciarli - è inaudito!” - questa la reazione di tanti spettatori : una Polemica che - oltretutto - non tende a placarsi. Cosa sta succedendo dietro al palco : Quante volte è capitato che a Sanremo, sin dalla prima sera in molti abbiano gridato allo scandalo? Tante, molteplici volte, è successo e anche questa volta ci risiamo. Durante la prima serata della 68° edizione del Festival di Sanremo 2018, infatti, tanti appassionati della kermesse hanno provato la medesima sensazione al contempo, durante l’ascolto di “Non mi avete fatto niente” della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro. Partita dunque la ...

The Voice Francia : Polemica per i post sull'attentato di Nizza della concorrente musulmana Mennel Ibtissem : Non sono bastate una splendida voce e un messaggio di pace per mettere a tacere le accuse rivolte a Mennel Ibtissem, concorrente di origini arabe.

Sanremo - Laura Pausini dà forfait per la prima serata. E scoppia la Polemica : il video senza voce su Fb : Causa laringite acuta, Laura Pausini dà forfait stasera al Festival di Sanremo. Ed è subito polemica. La cantante ha pubblicato un post su Fb: 'Come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore ...

La “rivolta” dei nomadi abusivi Accerchiano e cacciano i vigili Polemica per i fatti di Camping River : La denuncia di quanto accaduto lunedì pomeriggio arriva dal Coordinatore Romano UGL Polizia Locale Marco Milani: “Gli occupanti abusivi hanno imposto la loro legge su divise e istituzioni” Segui su affaritaliani.it

Forza Nuova pagherà gli avvocati di Traini : 'Strage e razzismo? Ipotesi avventate'. Renzi perplesso - è Polemica : Quello che è accaduto a Macerata è stato buttato in politica da tutti, io invece ho cercato di abbassare i toni'. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Agorà, su Rai3. 'I responsabili ...

“Ma perché lo hanno fatto!”. Sanremo - umiliazione per Pippo Baudo. Polemica sul trio Baglioni-Hunziker-Favino nei confronti dello storico presentatore. Gli spettatori - ovviamente - non li perdonano : Il Festival alle porte, con gli italiani che già non vedono l’ora di sedersi sulla poltrona di casa, telecomando saldamente in mano, per commentare un’edizione che nel bene o nel male pare destinata a far parlare di sé. Difficile immaginare che non sia così, d’altronde, considerando che per il 2018 la kermesse canora più famosa del Bel paese si presenterà sotto il segno della discontinuità rispetto al passato. E che ...

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : Polemica per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...

Fedez a C’è posta per te : gaffe su Harry Potter e Polemica sui regali a Denise : C’è posta per te: i regali di Fedez e J-Ax non hanno convinto il pubblico Quella di Fedez e J-Ax era una delle ospitate più attese a C’è posta per te. Ma la sorpresa a Denise, la diciottenne che ha sofferto prima per il tumore della madre e poi per la morte del padre, non […] L'articolo Fedez a C’è posta per te: gaffe su Harry Potter e polemica sui regali a Denise proviene da Gossip e Tv.

“Disgustosa”. Tutti contro Kate Middleton - ‘fatta a pezzi’ per quel dettaglio. Utenti sul piede di guerra - c’è anche chi grida anche allo scandalo. Una Polemica accesissima frenata solo dall’intervento di Kensington Palace. Che poi ha ristabilito l’ordine : I look sfoggiati dalla duchessina durante la visita in Svezia fanno ancora parlare. E stavolta non bene. Se aveva fatto scalpore ed era stato considerato ‘un flop’, forse uno dei pochi, l’abito scelto da Kate Middleton per la serata a Palazzo reale a Stoccolma, adesso c’è chi annota un altro passo falso di quella che, di solito all’unanimità, è considerata una maestra in fatto di stile e tendenza. solo più ...

Firenze - Polemica per lo spettacolo choc dei no vax : in locandina bimbi-cavie in gabbia : Domani sera al Teatro Puccini. Il sottosegretario Toccafondi: "Allude alla ministra Lorenzin come la nuova Mengele"