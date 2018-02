Petrolio | in calo a Ny 60 | 51 dollari

Petrolio in calo a Ny a 63 - 19 dollari : ANSA, - NEW YORK, 7 FEB - Il Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,32% a 63,19 dollari al barile.

Petrolio : in calo a 64 - 98 dollari : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il Petrolio è in calo a 64,98 dollari per il barile Wti e a 68,07 per il Brent.

Petrolio : in calo a 64 - 98 dollari : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il Petrolio è in calo a 64,98 dollari per il barile Wti e a 68,07 per il Brent. 5 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio chiude in calo a Ny a 64 - 50 dlr : NEW YORK, 30 GEN - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,6% a 64,50 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny a 65 - 51 dlr : NEW YORK, 25 GEN - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 65,51 dollari al barile.

Petrolio : chiude in calo a Ny a 65 - 51 dlr : (ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Il Petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 65,51 dollari al barile. 25 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

USA - scorte settimanali di Petrolio in calo : (Teleborsa) - Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio nella settimana terminata ...

USA - scorte settimanali di Petrolio in calo : Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di petrolio nella settimana terminata il 19 gennaio ...

Petrolio : in calo a Ny a 63 - 04 dollari : (ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Il Petrolio apre in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,42% a 63,04 dollari al barile. 19 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio in calo a 63 - 54 dollari : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - Quotazioni del Petrolio in lieve calo ma ancora vicino ai massimi da tre anni dopo la volata degli ultimi giorni: i contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio cedono 3 ...

Petrolio in calo a 63 - 54 dollari : ROMA, 11 GEN - Quotazioni del Petrolio in lieve calo ma ancora vicino ai massimi da tre anni dopo la volata degli ultimi giorni: i contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio cedono 3 centesimi ...

Petrolio ancora su di giri dopo calo scorte negli States : (Teleborsa) - Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l 'EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio nella settimana terminata ...

Petrolio ancora su di giri dopo calo scorte negli States : Scendono oltre le attese le scorte settimanali di greggio negli USA. Secondo l 'EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio nella settimana terminata il 5 gennaio ...

I prezzi del Petrolio in calo dopo il record di crescita - : A partire dalle 13:40 il costo dei futures di marzo del Brent è diminuito del 0,21 per cento, fino a 66,72 dollari al barile. La mattina il prezzo del petrolio Brent per la prima volta dal maggio del ...