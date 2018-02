Per il reddito minimo | contro il fascismo

Alzheimer - cure gratis Per tuttiSvolta storica in Cassazione Corte : via il tetto massimo di reddito : La class action è già partita. Le famiglie lasciate sole ad affrontare la malattia, e a pagare per anni quasi duemila euro al mese per garantire assistenza ai parenti affetti da Alzheimer, adesso chiedono di essere risarcite Segui su affaritaliani.it

Povertà : a Verona 1143 accessi Per reddito ReI - 71% domande da parte veronesi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore ai Servizi sociali, Francesca Briani che ha illustrato oggi i primi dati sull’attività svolta dal Comune, ricorda come: “la presentazione delle domande sarà possibile per tutto il 2018. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di Povertà e ri

Pd : "Reddito di cittadinanza è incentivo a licenziare - patente a punti Per le tasse" : Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al "salario minimo universale", annunciati dal leader Dem

Il programma del Pd : “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare - patente a punti Per le tasse” : Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al “salario minimo universale”, annunciati dal leader Dem Continua a leggere L'articolo Il programma del Pd: “Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare, patente a punti per le tasse” ...

Il programma del Pd : "Reddito di cittadinanza incentivo a licenziare - patente a punti Per le tasse" : Un assegno di 240 euro per chi ha figli e un bonus per i contratti a termine non stabilizzati, i punti qualificanti oltre al "salario minimo universale", annunciati dal leader Dem

Carta famiglia - da febbraio il tesserino Per gli sconti su beni e servizi. Riservato a chi ha tre figli piccoli e basso reddito : Qualche dubbio sul suo funzionamento c’è ancora, ma per lo meno ne è stata sbloccata l’introduzione. Si tratta della Carta famiglia, la cui istituzione fu approvata dal Parlamento con un emendamento alla legge di Stabilità 2016. Una serie di ritardi ne ha rimandato l’avvio, ma il 9 gennaio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 20 settembre. Da ...

Assegni familiari - nuovi limiti di reddito Per il 2018 : nuovi limiti di reddito per gli Assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione per il 2018. Lo ha comunicato l’Inps con la circolare n. 10 del 24 gennaio 2018. Anche quest’anno vengono rivalutati: i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione corresponsione degli Assegni familiari a coltivatori diretti, coloni, mezzadri; le quote di maggiorazione di pensione, per i lavoratori autonomi e piccoli coltivatori ...

Meloni propone il "reddito d'infanzia" : 400 euro Per ogni figlio e asili gratis : "Il piano per la natalità e' il primo tema che abbiamo posto nella coalizione di centrodestra, ed è il primo punto del programma di Fratelli d'Italia. Lo faremo, se andremo al governo, e il costo...

Lotta alla povertà. Al via i primi pagamenti Per il reddito di inclusione : L’assegno sarà erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi

Reddito di inclusione - nuovo modello Per la domanda : A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale ha pubblicato il nuovo modello per fare domanda per il Reddito di inclusione. Dal 1° gennaio ci sono infatti alcune novità sui requisiti e sull’importo dell’assegno mensile. Nuovi requisiti per accedere al Reddito di inclusione Dal 1° gennaio sono semplificati i requisiti familiari per l’accesso al REI dei nuclei ...

Reddito di inclusione - on line il modulo Per fare domanda : le novità del 2018 : È disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il nuovo modulo di domanda per ottenere il Reddito di inclusione, la...

Flat tax al 23% - incognita costi e vantaggi reddito Per reddito : ROMA Nel programma del centrodestra la principale delle riforme, il primo punto del programma, la «Flat tax», viene licenziata in poche righe. Si dice che l?aliquota unica...

Flat tax al 23% - incognita costi e vantaggi reddito Per reddito L'anteprima sul Messaggero Digital : ROMA Nel programma del centrodestra la principale delle riforme, il primo punto del programma, la «Flat tax», viene licenziata in poche righe. Si dice che l?aliquota unica...

Reddito di inclusione 2018 : addio Asdi - al via il nuovo sussidio Per le famiglie Video : Il nuovo modello per la richiesta del #Reddito di inclusione 2018 è stato messo online dal Ministero del Lavoro in data 19 gennaio 2018. Partito ufficialmente lo scorso 1° dicembre 2018, i moduli per l’assegnazione del nuovo #sussidio per le famiglie in difficolta', istituito dalla Legge di Bilancio 2018 [Video], sono stati aggiornati con le ultime modifiche apportate alla legge stessa che prevedono un alleggerimento dei requisiti familiari ...