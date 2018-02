Penultimo appuntamento di Sanremo nel nome del rock | stasera 9 Febbraio

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko il Penultimo appuntamento stagionale prima delle Olimpiadi : Prosegue senza pause la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che, a suon di trasferte lunghissime, si sposta dalla Turchia alla Bulgaria, da Erzurum a Bansko per la penultima tappa prima dell’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di PyeongChang (settimana prossima infatti ci sarà un doppio appuntamento a Feldberg, in Germania). Il programma prevede per sabato 27 gennaio le gare sia al maschile che al femminile. L’Italia ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : a Planica Penultimo appuntamento prima delle Olimpiadi - si affina la condizione in vista di PyeongChang : Si avvicinano ad ampi passi le Olimpiadi di PyeongChang e la Coppa del Mondo di sci di fondo è al penultimo weekend di gare prima del trasferimento in Corea del Sud. Gli atleti, infatti, saranno di scena a Planica, in Slovenia, per una due giorni che permetterà di definire in maniera più accurata la classifica generale e, per i protagonisti, di affinare la condizione in vista della kermesse con i cinque cerchi. Il programma prevede le consuete ...