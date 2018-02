Pensioni 2018 | info e notizie ad oggi 9 02 su flessibilità | over 55 e anticipate

RIFORMA Pensioni 2018/ Landini e Cantone divisi su Renzi e Gentiloni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 febbraio. Le differenti visioni tra Maurizio Landini e Carla Cantone. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti, oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il sistema ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi 8 febbraio. Ape al via con un tasso netto dell’1 - 47% (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 8 febbraio. Fissato il tasso relativo al prestito bancario per l’Ape. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni 2018 : Quota 100 - le risorse ci sono e Salvini assicura interventi : Notizie rassicuranti da parte della Lega guidata da Matteo Salvini, il quale avrebbe rassicurato la presenza di risorse per attuare gli interventi necessari a garantire una maggiore flessibilità in uscita dal mondo lavorativo ed eliminare definitivamente la Riforma Fornero varata nel 2012. Salvini spiega come reperire le risorse "Dopo 41 anni di contributi versati bisogna andare in pensione", è la frase che ormai rappresenta lo slogan principale ...

Ultime Pensioni 2018 : Quota 41 - Lorenzin dice sì alla flessibilità in uscita Video : Nel bel mezzo della campagna elettorale anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è detta particolarmente disponibile all'introduzione di un nuovo meccanismo in materia previdenziale che possa garantire una maggiore flessibilita' in uscita dall'attivita' lavorativa. Lorenzin favorevole alla flessibilita' in uscita Lorenzin, infatti, sembra appoggiare le ipotesi lanciate dal Partito Democratico ma non condivide la scelta della Lega ...

RIFORMA Pensioni 2018/ L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 febbraio. L’Anp-Cia promuove il ricambio generazionale in Toscana. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 - Damiano rilancia : Quota41 per tutti? Video : Continua a tenere banco la questione legata alla Riforma #pensioni 2018 con innumerevoli discussioni che giorno per giorno non fanno altro che essere alimentate dagli addetti ai lavori. Dopo avervi parlato recentemente dei dettagli del progetto del Movimento Cinque Stelle sul sistema previdenziale e non solo [Video], vi vogliamo riportare le ultime dichiarazioni da parte di Cesare Damiano, il presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che ...

Pensioni 2018 - ultime news al 5/02 su anticipate - opzione donna e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 5 febbraio 2018 vedono prore la discussione sul tema dell'adeguamento all'aspettativa di vita, con le richieste dell'ACLI di ristabilire un principio universalistico all'eta' di uscita dal lavoro. Nel frattempo prosegue la dialettica elettorale, con l'emergere di una nuova proposta legata all'opzione donna [Video] da parte del Partito Democratico. L'altro tema caldo resta la possibile modifica o ...

RIFORMA Pensioni 2018/ I falsi miti sul sistema retributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 5 febbraio. I falsi miti sul sistema retributivo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ La polemica anti M5s sul reddito di cittadinanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Fassina : “Pd-Bonino con tagli 40 mld favoriscono le destre” (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:50:00 GMT)