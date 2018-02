Passare da iPhone ad Android | guida completa!

Passare da Android ad iPhone : la guida completa! : Hai recentemente comprato un iPhone? Provieni da uno smartphone Android e stai cercando un modo semplice per Passare i tuoi dati sul melafonino? Sei capitato nel posto giusto, in questa guida ti illustreremo come Passare in modo semplice da Android ad iPhone. Apple ha pensato ad una soluzione rapida ed efficace per trasferire tutti i tuoi dati da Android ad iOS sviluppando un’applicazione chiamata “Move to ...